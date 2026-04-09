Bloomberg: İran savaşı ABD'nin küresel konumunu zayıflattı

Analizde, Donald Trump yönetiminin İran'a karşı yürüttüğü askeri kampanya ve ardından gelen kırılgan ateşkes sürecinin, uluslararası kamuoyunda ABD'nin stratejik bir gerileme yaşadığı yorumlarına neden olduğuna yer verildi.

Avrupa ve Orta Doğu'daki diplomatik kaynaklar, bu durumun Çin ve Rusya gibi rakip güçleri cesaretlendirirken Amerikan gücünü yıprattığı görüşünde birleşti.

Rakipler güçleniyor, ittifaklar zayıflıyor

Pekin ve Moskova'nın, ABD'nin askeri üstünlüğüne rağmen İran rejimini dize getirememesini dikkatle izlediği belirtildi.

Kaynaklar, Trump'ın harekatının İran'ı teslim olmaya zorlayamadığını, aksine ABD'nin rakipleri nezdinde güç kaybettiği imajını pekiştirdiğini ifade etti.

Öte yandan, Trump'ın NATO müttefiklerine yönelik sert eleştirileri ve ittifaktan ayrılma tehditleri, Batı bloku içindeki savunma bağlılığına dair kalıcı şüpheler uyandırdı.

Askeri kayıplar zafer söylemine gölge düşürdü

Trump'ın "zafer" ilan eden açıklamaları, çatışmalar sırasında düşürülen ABD uçakları ve yaşanan askeri kayıplar nedeniyle kamuoyunda sorgulandı.

Uzmanlar, Trump'ın son tarihten önce İran'ı "ortadan kaldırma" tehditlerini artırmasının stratejik bir hata olduğunu ve gerilimin tırmanmasının Washington'ın diplomatik hareket alanını daralttığını vurguladı.