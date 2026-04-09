Bekçiler için 56 saat mesai ve araçlı devriye görevi düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 9 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma koşullarında dikkat çeken iki önemli düzenleme yapıldı. Bekçilerin haftalık çalışma süresi belirli şartlarda artırılabilir hale getirilirken, araçla devriye görevi de mevzuata açık şekilde eklendi.

Haftalık 56 saatlik çalışma düzenlemesi

En somut değişikliklerden biri çalışma süresinde oldu. Haftalık 56 saat şeklinde üst sınır getirilmiştir. Eski metinde haftalık 40 saatin artırılabileceği belirtiliyor ancak bir üst sınır çizilmiyordu. Yeni düzenleme ile çalışma süresinin en fazla 56 saate kadar artırılabileceği hüküm altına alınmış, böylece belirsizlik giderilmiştir.

Yönetmelikte ayrıca, artırılan çalışma süresinin kalıcı olmayacağına dikkat çekilerek, normal şartlara dönülmesi halinde fazla mesainin istirahat süresi olarak telafi edileceği hüküm altına alındı.

Araçlı devriye görevi resmen tanımlandı

Düzenlemenin bir diğer dikkat çeken başlığı ise bekçilerin görev yapma biçimine ilişkin oldu. Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte araçlı devriye görevi açık şekilde tanımlandı.

Buna göre bekçiler:

- Araçla devriye görevini

- Genel kolluk kuvvetlerinin (polis/jandarma) nezaretinde yerine getirecek

Bu görev kapsamında bekçiler, mevzuatla genel kolluğa verilen görevlerde yardımcı unsur olarak sahada yer alacak.

Araçlı Devriye Yetkisi: Eski metinde devriyenin sadece yaya yapılması söz konusuyken, yeni düzenlemede "araçla devriye" görevine açıkça yer verilmiştir. Bu durumda ekip personeli olarak polislerle birlikte görev ifa etmelerinin önü açılmıştır.

Genel Kolluk Nezareti: Araçlı devriyenin ancak genel kolluk (Polis veya Jandarma) nezaretinde yapılabileceği belirtilerek, bekçilerin genel kolluktan bağımsız bir "motorize ekip" gibi çalışmasının önüne geçilmiş, koordinasyon şartı getirilmiştir.



Önleyici ve Koruyucu Yetkiler (Madde 15)

Burada yetkilerin daha "genel" ve "operasyonel" bir dile kavuşturulduğu görülmektedir.

Eski metindeki "mal sahibine ulaşma, araştırma yapma" gibi detaylı süreç, "güvenliği temin edecek tedbirleri alır" şeklinde daha geniş bir yetki tanımıyla sadeleştirilmiştir. Kavram genişletilerek görev alanı genişletilmiştir.

Kamu Binaları: Yeni eklenen (ç) bendi ile bekçilere kamu bina ve tesislerinin korunması görevi verilmiştir. Bu, bekçilerin görev alanını sadece sokak/mahalle ile sınırlı tutmayıp koruma noktalarında da görevlendirilebilmelerinin önünü açmıştır. !?

Kabahatler: (g) bendi ile "halkın sükununu bozanlar" ifadesi yerine, hukuk literatürüne uygun olarak "kabahat fiilleri" ifadesi getirilmiş ve bunları önleme yetkisi netleştirilmiştir.



Durdurma ve Yoklama Yetkisi (Madde 16)

Bu madde, bekçilerin en çok tartışılan "üst arama" yetkisine açıklık getirmektedir.

"Yoklama" ve "Arama" Ayrımı: Yeni metinde "el ile dıştan kontrol" ifadesine "yoklama suretiyle" ibaresi eklenmiştir.

En kritik ekleme ise şudur: "Bu amaçla üst ve araç araması yapılamaz."

Araç Kontrolü: Bekçilere, durdurulan araçların sadece dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol etme yetkisi verilmiştir. Torpido, bagaj veya koltuk altı gibi görünmeyen yerlerin açtırılması halen "arama" statüsünde olup bekçinin yetkisi dışındadır.



9 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazetedeki düzenleme için tıklayınız.