Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir
Aile hekimleri uzaktan sağlık hizmeti verebilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile aile hekimliği sisteminde önemli değişiklikler yapıldı. Uzaktan sağlık hizmeti, yeni görev tanımları ve teknik zorunluluklar dikkat çekti.

Haber Giriş : 09 Nisan 2026 09:18, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 09:19
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yürürlüğe girdi. Değişiklikler; aile hekimlerinin görev tanımından teknik altyapıya, hasta kayıt sisteminden güvenlik uygulamalarına kadar birçok başlığı kapsıyor.

Uzaktan sağlık hizmeti resmen sisteme girdi

Yönetmelikte yapılan en dikkat çekici değişikliklerden biri, uzaktan sağlık hizmetinin mevzuata açık şekilde dahil edilmesi oldu.

Aile hekimlerinin görev tanımına "uzaktan sağlık hizmeti sunmak" eklendi. Evde sağlık hizmeti ifadesi "evde ve uzaktan" şeklinde genişletildi

Şiddet uygulayan hastanın aile hekimi müdürlük değiştirecek

Önceki düzenlemede, aile hekimliği personeline şiddet uygulayan hastanın kaydı, müdürlükçe ilgili aile hekiminden kaydı silinir. Bu şekilde kaydı silinen kişinin, aynı iş günü içerisinde yeni aile hekimi seçmemesi durumunda ikamet ettiği bölge göz önünde bulundurulmak suretiyle kayıtlı nüfusu en düşük aile hekimine müdürlükçe kaydı yapılıyordu. Yeni düzenlemeye göre, kayıt silinmeden, müdürlükçe ilgili kişinin kaydı mevcut aile hekiminden, ikamet ettiği bölge göz önünde bulundurulmak suretiyle öncelikle farklı aile sağlığı merkezine, ikametine yakın farklı aile sağlığı merkezi bulunmuyor ise aynı aile sağlığı merkezinde bulunan kayıtlı nüfusu en düşük aile hekimine yapılır.

Aile hekimlerine yeni sorumluluklar

Yönetmelikle birlikte aile hekimlerinin görev alanı genişletildi. Vekalet veya görevlendirme durumunda tüm birim işlemlerinden sorumlu olacaklar. Uzaktan sağlık hizmeti sunumu zorunluluk kapsamına alındı Önceki düzenlemede bu görevler açık şekilde yer almıyordu.

Sağlık merkezlerinde yeni teknik ve ekipman şartları

Aile sağlığı merkezlerinde bulundurulması gereken cihaz ve ekipman listesi güncellendi. Pulse oksimetre aile sağlık merkezinde bulundurulması gereken cihazlar listesine eklendi.

Yönetmelikteki diğer düznlemeleri görmek için tıklayınız.

