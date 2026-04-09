Elektrik piyasasında denetim TEİAŞ'a devredildi

'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Motorinde tarihin en büyük indirimi yarın!
Motorinde tarihin en büyük indirimi yarın!
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Altın güne düşüşle başladı: İşte güncel fiyatlar...
Altın güne düşüşle başladı: İşte güncel fiyatlar...
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı
Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
Borsa günü yüzde 4,76 değer kazancıyla kapattı
Borsa günü yüzde 4,76 değer kazancıyla kapattı
TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
Erdoğan'dan barış atağı: Bölgesel yangına karşı Türk diplomasisi
Erdoğan'dan barış atağı: Bölgesel yangına karşı Türk diplomasisi
Tebliğ değişti: Kanser tanısında Kolin PET artık ücretsiz!
Tebliğ değişti: Kanser tanısında Kolin PET artık ücretsiz!
Bakan Gürlek: Toplumun %81'i 'cezalar yetersiz' diyor, aynı kanaatteyim!
Bakan Gürlek: Toplumun %81'i 'cezalar yetersiz' diyor, aynı kanaatteyim!
Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi
Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi
Yargıtay: WhatsApp mesajları işten atma nedeni olamaz!
Yargıtay: WhatsApp mesajları işten atma nedeni olamaz!
Veli, ders sırasında sınıfı basıp öğretmeni tehdit etti!
Veli, ders sırasında sınıfı basıp öğretmeni tehdit etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
Başkent'te otobüs güzergahlarında değişiklik
Başkent'te otobüs güzergahlarında değişiklik
Işıkhan: 3 ayda 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
Işıkhan: 3 ayda 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Türkiye buz kesecek: Nisan'da kar sürprizi
Türkiye buz kesecek: Nisan'da kar sürprizi
Elektrik piyasasında denetim TEİAŞ'a devredildi

Yeni düzenlemeye göre elektrik piyasasında yan hizmet sağlayacak tesisler, hizmet sunabilmek için TEİAŞ onaylı sertifika veya test raporu almak zorunda olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 09:20, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 09:21
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektrik piyasasında yan hizmetlere ilişkin denetim ve test süreçlerinde yetki Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinde olacak.

Daha önce bağımsız firmalarca yürütülen bazı işlemler de artık TEİAŞ tarafından gerçekleştirilecek. Yan hizmet sağlayacak tesislerin performans testleri yine doğrudan TEİAŞ tarafından yapılacak.

Tesisler, hizmet sunabilmek için TEİAŞ onaylı sertifika veya test raporu almak zorunda olacak.

TEİAŞ'ın denetimlerinde yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen tesislerin sertifikaları geçersiz sayılacak.

Bu durumda ilgili işletmelerin 60 gün içinde testlerini yenileyerek yeniden belge sunmaları gerekecek.

1 Eylül'den itibaren TEİAŞ yürütecek

1 Ocak 2025 sonrası lisans alan üretim tesislerine, frekans hassasiyet modu testi yapma zorunluluğu da getirildi. Yan hizmet performans testlerinin tamamen TEİAŞ tarafından yürütülmesi 1 Eylül 2026 itibarıyla başlayacak.

Bu tarihe kadar yapılacak testlerde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi gözlemcisi bulunması yeterli olacak.

