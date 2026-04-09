Yurt Dışında Eğitim Alacaklara YÖK'ten Kritik Uyarı

Yükseköğretim Kurulu, yurt dışında eğitim planlayan vatandaşları sahte vaatlere karşı uyardı. "Denklik garantisi" gibi ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, üniversite tanınırlığının önceden kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 09:29, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 09:30
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında eğitim almayı planlayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önemli uyarılarda bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada, tercih edilecek üniversitelerin tanınırlık durumunun eğitime başlamadan önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, YÖK tarafından tanınmayan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denklik verilmesinin mümkün olmadığına dikkat çekildi. Adayların, tercih edecekleri üniversitenin tanınırlığını e-Devlet üzerinden "Okul Tanıma Belgesi Sorgulama" hizmeti aracılığıyla öğrenebileceği belirtildi. Ayrıca sistemde bilgi bulunmaması halinde "Okul Tanıma Dilekçesi" ile YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına başvuru yapılabileceği aktarıldı.

Sahte Üniversitelere Dikkat

YÖK açıklamasında, bazı ülkelerde resmi statüsü bulunmayan veya "diploma fabrikası" olarak bilinen kurumların çeşitli reklamlarla öğrenci çekmeye çalıştığına işaret edildi. Bu tür kurumlardan alınan diplomaların Türkiye'de geçerli olmadığı ve denklik verilmesinin mümkün bulunmadığı vurgulandı.

Son dönemde özellikle sosyal medya, dijital platformlar ve bazı danışmanlık şirketleri üzerinden "YÖK onaylı", "denklik garantili", "yüzde 100 denklik" gibi ifadelerin kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu tür beyanların gerçeği yansıtmadığı ve adayları yanıltabileceği ifade edildi.

"Denklik Garantisi" İddiaları Gerçek Dışı

Yükseköğretim Kurulu, herhangi bir üniversite veya program için önceden denklik garantisi verilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı. Denklik başvurularının, mezuniyet sonrasında bireysel olarak yapılan başvurular kapsamında ve yürürlükteki mevzuata göre değerlendirildiği belirtildi.

Ayrıca YÖK'ün Ankara dışında karar almaya yetkili herhangi bir şubesi veya bağlı danışmanlık kuruluşunun bulunmadığı, aracı kişi ya da kurumların süreçleri hızlandırma veya olumlu sonuçlandırma vaadinin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Tanıma ve Denklik Farkına Dikkat

Açıklamada "tanıma" ve "denklik" kavramlarının sıklıkla karıştırıldığına dikkat çekildi. Tanımanın, yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından resmi olarak kabul edilmesi anlamına geldiği ifade edilirken; denklik işleminin ise mezuniyet sonrasında diplomanın Türkiye'deki karşılığının değerlendirilmesi olduğu belirtildi.

Vatandaşların yalnızca resmi kaynaklara itibar etmeleri, tercih edecekleri üniversitelerin tanınırlık durumunu önceden teyit etmeleri ve gerçek dışı vaatlere karşı dikkatli olmaları istendi.


