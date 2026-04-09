THY'de Genel Müdür değişiyor

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) yönetiminde değişiklik yapıldı. Alınan kararla Genel Müdür Bilal Ekşi görevden alınırken, yerine uzun yıllardır kurum bünyesinde görev yapan Ahmet Olmuştur getirildi. Değişikliğin THY Genel Kurulu'nda resmiyet kazanması bekleniyor.

THY'de üst yönetimde değişiklik

THY'de gerçekleştirilen yönetim değişikliği kapsamında sadece genel müdürlük görevinde değil, yönetim kurulunda da revizyona gidildi. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat da görevden alındı.

Yeni düzenleme ile yönetim kurulunun başına Murat Şeker getirilirken, genel müdürlük görevine Ahmet Olmuştur atandı.

Yeni Genel Müdür kurum içinden

Yeni Genel Müdür Ahmet Olmuştur'un uzun yıllardır THY bünyesinde görev yaptığı ve farklı kademelerde tecrübe kazandığı biliniyor. Kurum içinden yapılan bu atama, şirketin mevcut operasyonel yapısının korunacağı şeklinde değerlendiriliyor.

Karar genel kurulda netleşecek

Yapılan görev değişikliklerinin bugün gerçekleştirilecek THY Genel Kurulu'nda resmiyet kazanması bekleniyor. Yönetim değişikliğinin ardından şirketin yeni dönemde nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu.