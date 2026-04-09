2026-MEB-EKYS Sonuçları Açıklandı

15 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2026-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 9 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

2026-MEB-EKYS Sınav Sonuçları

Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

15 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2026-MEB-EKYS) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 9 Nisan 2026 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar; ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.