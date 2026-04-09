Bakanlıktan Kars'taki 'mera yasağı' iddialarına yalanlama

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kars'ın Ani köyünde meraların kullanımının yasaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, uygulamanın mevzuat gereği belirlenen otlatma takviminden ibaret olduğunu bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 13:06, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 13:07
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kars'ın Ani köyünde mera kullanımının yasaklandığına dair bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu durumun bir "mera yasağı" olmadığı, 4342 sayılı Mera Kanunu uyarınca Türkiye genelinde olduğu gibi Kars'ta da meraların kullanımının belirli bir takvim çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı.

"Otlatma sezonu 10 Nisan 2026'da başlayacak"

Kars'taki meraların korunması ve hayvancılığın sürdürülebilirliği için mevsimsel planlamanın önemine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Kars'ta 2026 yılı otlatma sezonu 10 Nisan 2026 tarihinde başlamaktadır. Bu tarihten önce meraya çıkılmamasının nedeni; meraların korunması, otların yeterli seviyeye ulaşması ve hayvancılığın sürdürülebilir şekilde devam edebilmesidir. Belirtilen tarihlerden önce meralarda otlatma yapılması meraların vejetasyon yapısının bozulmasına ve ot veriminin azalmasına sebep olmaktadır. Bakanlık olarak yetiştiricilerimizin bu süreçte mağduriyet yaşamaması için, Ani köyü sınırları içerisinde bulunan bir alan 1 Kasım 2025 - 10 Nisan 2026 tarihleri arasında kışlak olarak kullanıma açılmıştır.

Tahribata karşı ıslah projesi yürütülüyor

Öte yandan, Ani köyüne ait meralarda geçmiş yıllarda aşırı otlatmaya bağlı tahribat oluştuğu için de bir mera ıslah projesi yürütülmektedir. Bu çalışmalar, meraların daha verimli hale getirilmesi ve üreticilerimizin uzun vadede daha güçlü bir üretim yapabilmesi için uygulanmaktadır.

Ayrıca, il ve ilçe müdürlüğü teknik ekiplerimiz tarafından sahadaki yetiştiricilerimizle düzenli iletişim sağlanmakta, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Üreticilerimizin yanında olmaya, meralarımızı korumaya ve hayvancılığımızı sürdürülebilir şekilde güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

