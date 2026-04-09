Siirt'te 'akıllı hastane' inşaatında sona gelindi

Sağlık Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında, Siirt Çevre Yolu'nda 70 bin metrekarelik alana yatay mimari anlayışıyla projelendirilen hastanenin inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 82'ye ulaştı.

"Şehir hastanesi" konseptinde yapılan, depreme karşı 386 deprem izolatörü ve sismik perdelerle donatılan hastane, olası yangın anında devreye giren sprinkler (otomatik yangın söndürme sistemi) sayesinde yangına hızlı ve etkili müdahale sağlanacak şekilde tasarlandı.

Tüm mekanik sistemlerin merkezi otomasyonla kontrol edilecek ve ihtiyaç halinde 514 yatak kapasiteye çıkarılabilecek hastane inşaatının sonbahara kadar tamamlanması planlanıyor.

Hastane, yatay mimariye uygun şekilde inşa ediliyor

Yüklenici firma proje müdürü Mithat Demircan, 3 yıl önce yapımına başladıkları inşaat çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Hastanenin izolatör ve bodrum katıyla birlikte yatay mimariye uygun olarak 7 kattan oluştuğunu ifade eden Demircan, "Bugün itibarıyla fiziki gerçekleşme oranı yüzde 82'ye ulaşan hastane inşaatının, eylül ya da ekim ayında geçici kabulünün yapılması planlanıyor" dedi.

Projede 4 iç avlunun bulunduğunu bildiren Demircan, böylece binanın gün ışığını alabilecek şekilde tasarlandığını anlattı.

"İnşaatımızda 386 deprem izolatörü mevcut. Bu deprem izolatörleri deprem esasında 23 santimetre sağa sola ve ileri geri hareket edecek vaziyettedir." diyen Demircan, projede 16 ameliyathane, 44 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi ve 32 yatak kapasiteli diyaliz servisinin bulunduğunu anlattı.

Yangına karşı da üst düzey önlemlerin yer aldığı inşaat çalışmalarının 250 personelle sürdüğünü bildiren Demircan, çalışmaların mekanik, elektrik, havalandırma ve medikal gaz tesisatları ile döşeme ve yer kaplamalarında yoğunlaştığını kaydetti.

"Otomasyona dahil edilmiş olan tüm cihazlar verilen programa göre çalışacak"

Firmanın koordinatörlerinden makine mühendisi Kadir Gülüm de hastanenin modern sistemlerle inşa edildiğini söyledi.

Mekanik sistemlerin bina otomasyonu ile kontrol edileceğine dikkati çeken Gülüm, şunları kaydetti:

"Binalarımızın yangın güvenliği tamamen sprinkler sistemiyle korunmaktadır. Bu yönüyle hastanemiz güvenli bir ortamdır. Sulu sprinkler sisteminin özelliği şudur, bir yangın anında sprinklerden bir tanesi yangını hissedip patlaması durumunda otomatik olarak yangın söndürme sistemi devreye girmektedir. 16 ameliyathanemizin birçoğunda laminar flow ile hassas ameliyatların yapılmasını sağlayacak havalandırma sistemleri mevcuttur. Sistemlerimiz sadece ısıtma değil yaz aylarında soğutma ihtiyacını da karşılayacaktır. Otomasyon sistemleriyle teknisyenler bir bilgisayar başında tüm cihazların çalışmasını, cihazların üfledikleri hava debisinden sıcaklıklarına kadar tüm verileri bilgisayar başında izleyebilecek. Otomasyona dahil edilmiş olan tüm cihazlar verilen programa göre çalışacak. Örneğin, hastanemizde 24 saat çalışan cihazlar, 12 saat çalışan cihazlar gruplandırılmıştır. Bunlar tamamen otomasyonla çalışacaktır."