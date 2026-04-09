Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Bakan Bolat: Çok taraflı ticaret sistemi köklü reformdan geçmeli
Bakan Bolat: Çok taraflı ticaret sistemi köklü reformdan geçmeli
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Motorinde tarihin en büyük indirimi yarın!
Motorinde tarihin en büyük indirimi yarın!
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Altın güne düşüşle başladı: İşte güncel fiyatlar...
Altın güne düşüşle başladı: İşte güncel fiyatlar...
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı
Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
Borsa günü yüzde 4,76 değer kazancıyla kapattı
Borsa günü yüzde 4,76 değer kazancıyla kapattı
TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
Erdoğan'dan barış atağı: Bölgesel yangına karşı Türk diplomasisi
Erdoğan'dan barış atağı: Bölgesel yangına karşı Türk diplomasisi
Tebliğ değişti: Kanser tanısında Kolin PET artık ücretsiz!
Tebliğ değişti: Kanser tanısında Kolin PET artık ücretsiz!
Bakan Gürlek: Toplumun %81'i 'cezalar yetersiz' diyor, aynı kanaatteyim!
Bakan Gürlek: Toplumun %81'i 'cezalar yetersiz' diyor, aynı kanaatteyim!
Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi
Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi
Yargıtay: WhatsApp mesajları işten atma nedeni olamaz!
Yargıtay: WhatsApp mesajları işten atma nedeni olamaz!
Veli, ders sırasında sınıfı basıp öğretmeni tehdit etti!
Veli, ders sırasında sınıfı basıp öğretmeni tehdit etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
Başkent'te otobüs güzergahlarında değişiklik
Başkent'te otobüs güzergahlarında değişiklik
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, artan jeopolitik gerilimler ve korumacılık eğilimleri karşısında kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Dünya Ticaret Örgütü'nün günümüz koşullarına uygun biçimde köklü reformdan geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 13:54, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 13:53
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel ziyareti kapsamında Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBERS) tarafından düzenlenen "Revitalizing the Multilateral Trading System" başlıklı yüksek düzeyli yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Bolat, küresel ticaretin artan ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve yükselen korumacılık eğilimleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, bu ortamda kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin korunmasının ve güçlendirilmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye, DTÖ'nün köklü reformdan geçirilmesini savunuyor

Bolat, mevcut küresel zorlukların, ticaret sisteminin mevcut kurallarının artık günümüz ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığını ortaya koyduğunu ifade etti. Türkiye'nin, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) daha adil, daha kapsayıcı ve çağın gerekliliklerini yansıtan bir yapıya kavuşması için köklü bir reformdan geçirilmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Türkiye'nin bu yaklaşımının, küresel ticarette öngörülebilirliğin korunması ve daha dengeli bir ticaret mimarisinin oluşturulması açısından önemli olduğunu kaydeden Bolat, reform sürecinde uluslararası ortaklarla iş birliğinin süreceğini belirtti.

Gümrük Birliği vurgusu: Türkiye-AB ticaretinde öngörülebilirlik sürüyor

Bolat, dünya ekonomisindeki belirsizlik ortamına rağmen Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin, son 30 yılda olduğu gibi bugün de ikili ticarette karşılıklı öngörülebilirlik sağladığını ifade etti.

Türkiye'nin hem DTÖ reformu hem de AB ile ekonomik entegrasyonun korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bolat, çok taraflı sistemin yeniden güçlendirilmesinin bölgesel ve küresel ticaret istikrarı açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

