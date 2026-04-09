Bakan Bolat: Çok taraflı ticaret sistemi köklü reformdan geçmeli

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel ziyareti kapsamında Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBERS) tarafından düzenlenen "Revitalizing the Multilateral Trading System" başlıklı yüksek düzeyli yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Bolat, küresel ticaretin artan ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve yükselen korumacılık eğilimleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, bu ortamda kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin korunmasının ve güçlendirilmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye, DTÖ'nün köklü reformdan geçirilmesini savunuyor

Bolat, mevcut küresel zorlukların, ticaret sisteminin mevcut kurallarının artık günümüz ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığını ortaya koyduğunu ifade etti. Türkiye'nin, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) daha adil, daha kapsayıcı ve çağın gerekliliklerini yansıtan bir yapıya kavuşması için köklü bir reformdan geçirilmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Türkiye'nin bu yaklaşımının, küresel ticarette öngörülebilirliğin korunması ve daha dengeli bir ticaret mimarisinin oluşturulması açısından önemli olduğunu kaydeden Bolat, reform sürecinde uluslararası ortaklarla iş birliğinin süreceğini belirtti.

Gümrük Birliği vurgusu: Türkiye-AB ticaretinde öngörülebilirlik sürüyor

Bolat, dünya ekonomisindeki belirsizlik ortamına rağmen Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin, son 30 yılda olduğu gibi bugün de ikili ticarette karşılıklı öngörülebilirlik sağladığını ifade etti.

Türkiye'nin hem DTÖ reformu hem de AB ile ekonomik entegrasyonun korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bolat, çok taraflı sistemin yeniden güçlendirilmesinin bölgesel ve küresel ticaret istikrarı açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.