Ankara'da kanser taramasında hedef 1 milyon

Ankara İl Sağlık Müdürü Kurtcebe, yaptığı açıklamada, kanserin hem dünyada hem de Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu, ölüm nedenleri arasında kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Erkeklerde akciğer, kadınlarda ise meme kanserinin en sık görülen kanser türü olduğunu belirten Kurtcebe, birçok kanser türünün erken teşhis ve taramayla önlenebildiğinin altını çizdi. Kurtcebe, "Kanserden korkma, geç kalmaktan kork sloganıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Üç kanser türünde tarama yaptıklarını anlatan Kurtcebe, "Serviks (rahim ağzı) kanseri için 30-65 yaş arası kadınlara, meme kanseri için 40-70 yaş arası kadınlara tarama yapıyoruz. Kolorektal kanser taramasını ise kadın ve erkeklerde gaitada gizli kan testiyle gerçekleştiriyoruz." bilgisini verdi.

Ankara'da 22 noktada Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bulunduğunu ifade eden Kurtcebe, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde de vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri sunulduğunu anımsattı.

Aile sağlığı merkezleri aracılığıyla vatandaşların bu merkezlere yönlendirildiğini belirten Kurtcebe, taramaların hastaneler, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri aracılığıyla da yapıldığını söyledi.

Kurtcebe, Ankara'daki kanser taramalarına ilişkin, "Geçtiğimiz yıl itibarıyla toplam 900 bine yakın, üç kanser türünde tarama yaptık. Her yıl bize bir hedef nüfus belirtilir. Nüfusumuzun yüzde 70'ine yakınını taradık. Bu yıl, bir milyonun üzerinde yıl sonuna kadar taramayı düşünüyoruz. Yıl içinde belirli periyotlar halinde taramalara devam ediyoruz." dedi.

Tarama hizmetlerini vatandaşın ayağına götürdüklerini dile getiren Kurtcebe, alışveriş merkezleri, parklar, cami çıkışları ve organize sanayi bölgelerinde de tarama faaliyetleri yürüttüklerini kaydetti.

Kurtcebe, kanser taramalarında yılın ilk 3 ayında 250 bin rakamına ulaşıldığına işaret ederek, "Yıl sonuna 1 milyona çok rahat bir şekilde ulaşacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Tarama sonrası pozitif vakaların ileri tetkik ve tedavi süreçlerinin şehir hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinde sürdürüldüğünü belirten Kurtcebe, sürecin uçtan uca takip edildiğini vurguladı.

Kurtcebe, SMS uygulamasıyla uygun yaş grubundaki vatandaşlara ulaşıldığını, bu sayede farkındalığın arttığını dile getirdi.

Akciğer kanserinde tütün kullanımının en büyük risk faktörü olduğunun altını çizen Kurtcebe, tütün kullanımıyla mücadele amacıyla sigara bırakma polikliniklerinin sayısının artırıldığını ve kapalı mekanlarda sigara yasağına yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti.

Kurtcebe, kolorektal kanserlerin de obeziteyle ilişkili olduğuna dikkati çekerek, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin teşvik edildiğini söyledi.

"Ankara'da günlük ortalama 160 bin başvuru oluyor"

Ankara'nın büyük bir sağlık şehri ve Türkiye'nin en önemli sağlık üslerinden biri olduğunu vurgulayan Kurtcebe, "2 büyük amiral gemimiz var. Dünyanın da sayılı büyüklükteki hastanelerinin yer aldığı şehrimizde çok çeşitli ve özellikli işlemler yapılıyor. Her biri 4 bin 50 yatak kapasiteli şehir hastanelerimiz sadece Ankara'ya değil, yakın illere, tüm Türkiye coğrafyasına hatta yurt dışından gelen vatandaşlara üst düzey sağlık hizmeti sunuyor." dedi.

Kurtcebe, muayene rakamlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Geçtiğimiz yıl Ankara'da kamu hastanelerinde toplam 40 milyona yakın muayene gerçekleştirildi. Bu 40 milyon muayenenin yaklaşık 15 milyonu Ankara Bilkent ve Etlik'teki şehir hastanemizde gerçekleştirildi. 1 milyonun üzerinde yatış ve ameliyat sayılarımız var. Büyük oranda şehir hastanelerimiz bu hizmetleri gerçekleştirmiş oldu. Ankara yerleşimi dışından gelen yüzde 20-25 hastamız mevcut. Hastalarımıza her anlamda üst düzey donanımla hizmet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği yapılarda sadece binalar hizmet vermiyor. Burada çok donanımlı akademisyenlerimiz, hocalarımız, çok kıymetli sağlık profesyonellerimiz var. Onların verdiği hizmet sayesinde tüm Türkiye'ye ve bölge ülkelere de hizmeti gerçekleştirmiş oluyoruz."

Kurtcebe, kentte kamu hastanelerine günlük ortalama 160 bin başvuru olduğunu belirterek, "Günlük ortalama 100 bin civarında MHRS randevusu açıyoruz. Bu MHRS randevularımızın da yüzde 80 kadarı doluyor. Geri kalanı da ayaktan başvuran hastalarımızı ilgili hastanelerde karşılayıp muayene edebiliyoruz. Acil olarak gelip başvuran yüzde 20'lik bir oran mevcut. Kardiyoloji, kalp damar cerrahisi ve çeşitli alanlarda, özellikle işlem gerektiren onkolojik cerrahi ve tedavi alanlarında tüm bölgeye hizmet veriyoruz. Göğüs hastalıkları alanında özelleşmiş hastanelerimiz var. Tüm Türkiye'den hastalar, onkoloji hastanemize geliyor." diye konuştu.

Ankara'da kamu, özel ve üniversite hastaneleriyle toplam yatak kapasitesinin 24 binin üzerinde olduğunu aktaran Kurtcebe, sağlık hizmetlerinin etkin şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.