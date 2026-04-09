Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!

Isparta-Antalya karayolunda 2026 yılının ilk 4 ayında meydana gelen 4 ayrı kazada 18 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.



Isparta, Burdur ve Antalya illerini kapsayan Isparta - Antalya karayolunda yılın ilk 4 ayında çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kayıtlara geçen kazaların bir kısmı ölümlü, bir kısmı ise yaralamalı olarak gerçekleşti.

25 Ocak'ta O.D. (19) idaresindeki 32 AAK 364 plakalı otomobil, C.K.'nin (56) kullandığı 33 AZV 518 plakalı otomobil ve plaka bilgisi alınamayan tır çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

1 Şubat'ta Sedat Akgün (41) idaresindeki 34 FF 2118 plakalı Peugeot marka otomobil ile Cuma Ali Süzer (21) yönetimindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

22 Mart'ta Mustafa Kılıç idaresindeki 15 AEA 416 plakalı Toyota marka otomobil ile A.E.B.'nin (26) kullandığı 32 ABE 850 plakalı Citroen marka otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Son olarak dün meydana tarım işçilerini taşıyan Adil Özkan idaresindeki 15 ADU 494 plakalı minibüs ile Gürkan G. idaresindeki 07 CCJ 799 plakalı bir lojistik firmasına ait beton mikseri kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

