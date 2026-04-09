Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yasa dışı bahis soruşturmasının firari şüphelisi Fedlan Kılıçaslan yakalandı

İnternet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına imkan sağladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan şüpheli Fedlan Kılıçaslan'ın İspanya'da yakalandığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 16:42, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 16:43
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis" suçlarından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bültene istinaden şüpheli Fedlan Kılıçaslan'ın İspanya'da yakalandığının başsavcılığa bildirildiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelinin Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmalara başlandığı ve iade talepnamesi düzenlendiği belirtilerek, iade sürecinin takibinin titizlikle yürütüldüğü aktarıldı.

- Soruşturma hakkında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen firari şüpheli Fedlan Kılıçaslan'ın internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağladığı, yasa dışı bahis ve bahis sitelerinin reklamını vermek suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği belirlenmişti.

Şüpheli hakkında, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Ayrıca, şüphelinin taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el konulmuştu.

