TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezerv verilerini yayımladı.

Buna göre, 3 Nisan ile sona eren haftada rezervlerde dikkat çekici bir artış kaydedildi.

Savaşın ardından bir ilk

TCMB'nin net uluslararası rezervleri söz konusu haftada 6,3 milyar dolar yükselerek 161,64 milyar dolara ulaştı.

Böylece rezervler, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş sürecinin ardından ilk kez artışa geçmiş oldu.

Döviz ve altın rezervlerinde artış



TCMB verilerine göre, döviz varlıkları yüzde 6,6 oranında artarak 50,73 milyar dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise yüzde 3,2'lik artışla 103,23 milyar dolara çıktı.

Öte yandan, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı yüzde 0,2 oranında gerileyerek 7,68 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.