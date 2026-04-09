TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
28 Şubat'ta başlayan İsrail-ABD-İran geriliminin ardından düşüş eğilimine giren merkez bankası rezervleri, Nisan ayının ilk haftasında 6,3 milyar dolarlık güçlü bir artışla yeniden yükselişe geçti. Bölgesel savaşın yarattığı belirsizlik ortamında gelen bu ilk artış, net uluslararası rezervlerin 161,64 milyar dolar seviyesine taşınmasını sağlarken piyasalara "ekonomik direnç" mesajı verdi.
Buna göre, 3 Nisan ile sona eren haftada rezervlerde dikkat çekici bir artış kaydedildi.
Savaşın ardından bir ilk
TCMB'nin net uluslararası rezervleri söz konusu haftada 6,3 milyar dolar yükselerek 161,64 milyar dolara ulaştı.
Böylece rezervler, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş sürecinin ardından ilk kez artışa geçmiş oldu.
Döviz ve altın rezervlerinde artış
TCMB verilerine göre, döviz varlıkları yüzde 6,6 oranında artarak 50,73 milyar dolara yükseldi.
Altın rezervleri ise yüzde 3,2'lik artışla 103,23 milyar dolara çıktı.
Öte yandan, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı yüzde 0,2 oranında gerileyerek 7,68 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.