Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Tarihi Yarımada'daki otopark sorununu azaltmak için yol üstü otoparkların yeniden düzenlenmesini, toplu ulaşımla entegre edilmiş bölgesel büyük otoparklar yapılmasını önerdi.

Anadolu Ajansının (AA) "İstanbulluların Otopark Çilesi" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, ilçedeki trafik ve otopark sorunuyla buna ilişkin çözüm önerilerini anlattı.

Turan, "Fatih'te gündüz 3-3,5 milyona ulaşmış bir insan hareketliliği var. Halbuki gece nüfusu 350 binler civarında. Bu şu demek, her gün 8 ila 10 kat arasında büyüyen ve küçülen nüfustan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mimar ve şehir plancısı Henri Prost tarafından 1940'larda yapılan çalışmalar nedeniyle ilçenin içinden transit yollar geçtiğini söyleyen Turan, bu durumun başka hiçbir eski şehirde olmadığını aktardı.

Turan, ilçeye gün içinde çok fazla araç girişi olduğunu belirterek, "Sadece 285 ayrı İETT otobüs hattı giriyor, günlük 11 bin sefer var. Gelip geçen transit araç sayısı, içeride genişleyen insan nüfusu, insan hareketliliği, turist araçlarıyla çok ciddi insan ve araç hareketliliğinin olduğu bir bölgeyi konuşuyoruz. Bu manada Fatih, İstanbul'un yaşadığı sorunları biraz daha dramatik bir şekilde yaşayan bir ilçe. Dolayısıyla bir ulaşım politikasına mutlaka ihtiyaç var." dedi.

İlçedeki otopark talebini birkaç farklı başlıkta ele aldıklarını belirten Turan, şöyle devam etti:

"Birincisi, yeni otoparkların inşa edilmesi, ikincisi, yol üstü otoparkların yönetilmesi. Üçüncüsü, trafik sıkışıklığının yönetilmesi modeli. Trafik sıkışıklığı için 1975'li yıllarda Singapur'da başlayan model, Londra, Stockholm, Zagreb ve birçok şehirde uygulanıyor. Fatih gibi şehrin merkez noktalarındaki araç yoğunluğunu yönetmeniz için, bölgede yaşayan insanlar haricinde, bu bölgeye gelmek isteyenlerin merkeze girerken HGS tarzı bir sistemle ücretlendirilmesi gerekir."

Bu sistemin şehir merkezindeki trafiği yüzde 20 azalttığını, emisyonu azalttığını, insanların toplu ulaşıma entegre olmasını sağladığını anlatan Turan, toplu ulaşımın daha fazla önem kazanması gerektiğini belirtti.

"Toplu ulaşımla da entegre bir sistem"

Turan, Fatih'teki trafik sıkışıklığının da gelişmiş ülkelerdeki gibi bir uygulamayla yönetilebileceğini ifade ederek, "Bu bölgeye gelecek insanlar araçlarını büyük otoparklara çekip toplu ulaşımla bölgeye ulaşabilecekler. Bu bölgeye gelmek isteyen turist, dünyanın her kentinde olduğu gibi bu zona girdiğinde o ücreti ödeyecek. Aynı zamanda elde edilen gelir de başka alanlarda da otopark sistemlerinin geliştirilmesi, trafik meselesinin çözümü noktasında kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptıkları çalışmayla ilçeyi üç bölgeye ayırdıklarını dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Eski Eminönü dediğimiz bölge, 1. bölge ilan edilecek. Buraya giriş çıkışlar aynı Londra, Stockholm, Singapur'da olduğu gibi ücretlendirilecek. Araçla gitmek hem zaman hem nakit kaybıdır. Bizim konuştuğumuz, insanın bir yere ulaşmasını sağlayacak, toplu ulaşımla da entegre bir sistem. Araç sahipliği olan ikamet sahiplerini avantajlı kılacak. Bütün dünyada sıfır atıkla, emisyonla alakalı tek mantık şudur, 'Kim kirletiyorsa öder.' Sizin zengin olmanız, aracınızın olması her yere ulaşma hakkı tanımaz. Bunu kullanmak istiyorsanız bunun bedelini ödersiniz. Bununla alakalı ciddi çalışmalarımız, modellemelerimiz var."

Turan, Fatih gibi tarihi şehirlere günün her saati yüksek tonajlı araçların ve iş makinelerinin girmemesi gerektiğini, dünyadaki örneklerinin aksine İstanbul'da buna ilişkin bir karar alınmadığını, bir an önce karar alınmasını talep ettiğini söyledi.

Kamyon, iş makinesi gibi büyük araçların bölgeden iş alma amacıyla günlerce yol üstlerine park ettiğini belirten Turan, buna izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Bölgesel büyük otoparkların yapılması gerektiğini söyleyen Turan, "İstanbul'da trafik sorunu 50'lik 100'lük otoparklarla çözülemez. 500 metrelik bir çap içerisinde, bölgesel büyük otoparklar yapılmalıdır." dedi.

Amaçlarının gelir elde etmek olmadığını, trafik sıkışıklığını, otopark sorununu çözmek ve emisyonu azaltmak olduğunu vurgulayan Turan, bu çalışmanın tek başına Fatih Belediyesi değil, İBB, Valilik ve Bakanlığın ortak bir işbirliği yapması gereken bir çalışma olduğunu söyledi.

"Yer altına yapılan otoparklarda ciddi yer kayıpları oluyor"

Mevcut otopark sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi gerektiğini belirten Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Yer altına yapılan 1000-2000 metrekarelik otoparklarda iniş çıkışlarda çok ciddi yer kayıpları oluyor. Mekanik otoparkların ise işletme maliyetleri çok yüksek. Fatih'te benden önceki dönemde yapılmış 3 mekanik otopark var, çok yüksek işletme maliyetleri var. Bunu burada olan ve işleten bir belediye başkanı olarak söylüyorum, efektif değiller. Onun için bölgesel büyük otoparklar yapılmalı."

Fatih'te eski lunapark arazi olarak bilinen ve mülkiyeti İBB'de olan arsaya ilişkin çalıştıkları avan projeyle alana tamamı yer altında olan 2 bin 250 araçlık bir otopark yapılabileceğini anlatan Turan, "İBB'den 7 yıldır talep ediyoruz, 'Ya bu projeyi yapın ya da burayı bize tahsis edin. Biz bu projeyi yapmaya gayret edelim.' dedik. Millet Caddesi'nde yine bir metro arazisi bulunuyor. Burası da 2 bin 500 araçlık bir yer altı otopark olacak bir alan. Bu iki otoparkla Fatih bölgesindeki otoparkların yüzde 35-40'ını bir anda yapmış oluyoruz." diye konuştu.

İlçede uygulamaya konulan Ordu Caddesi'ne bağlı yolların yayalaştırılması projesinin hem yaya hem araç trafiği açısından iyi sonuçlar verdiğini belirten Turan, kurdukları sistemi yaygınlaştırabileceklerini kaydetti.