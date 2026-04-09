ABK davasında gerginlik: Sanıklar savunma yapmadı, salonda arbede çıktı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinafın bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, Serdar Sertçelik ve Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki sanıklar Kerem Gökay Öner ve Ufuk Gültekin ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım sağladı.

Mahkeme Başkanı önceki celse sanık Serdar Sertçelik'e, birleşen dosya ile ilgili savunmasını hazırlaması için süre verdiğini hatırlatarak, savunma yapması için söz verdi.

Sertçelik, savunması için süre verilmiş ise de birleşen dosyanın 70 klasörden oluştuğunu, detaylı inceleyemediğini, bu sebeple savunma hakkını dosyayı inceledikten sonra kullanmak istediğini söyledi.

Mahkeme başkanı, Sertçelik'e dava dosyasının ek klasörlerinde yer alan örgüt üyeleri arasındaki mesajları ve ses kayıtlarının dökümlerini okuyacağını, soru yönelteceğini ve bunun üzerine savunma yapmak istemezse susma hakkını kullandığına yönelik değerlendirme yapılacağını bildirdi.

Bunun üzerine söz alan Sertçelik, "Mesajlar sahte ve bana ait değil. Bunları ortaya çıkarmam için hazırlanmam lazım. Savunma hakkımı kullanmak istiyorum ama şu an yapamıyorum, süre istiyorum. Yapay zeka olsa 70 klasör dosyayı 2 günde okuyamaz. Benim hayatım söz konusu. Burada polislerin aklanması söz konusuysa hiç savunma yapmayalım." diye konuştu.

Sertçelik'in dosyaya konu telefondaki mesajlarda siyasiler ve bürokratların isimlerinin geçtiğini, mesajların okunması halinde bu kişilerin zan altında kalacağını söylemesi üzerine mahkeme başkanı, dosyanın kovuşturma aşamasında olduğunu, hiçbir şeyin gizlenmesi ve saklanmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Mahkeme başkanının mesaj içeriklerini okuması ve soru yöneltmesinin ardından Sertçelik, savunma yapmayacağını bu sebeple de sorulara yanıt vermeyeceğini yineledi.

Sanık Sertçelik'in avukatları ise müvekkillerinin savunma yapmadığını, bu nedenle kendilerinin de savunma yapamayacaklarını belirtti.

Beyanların ardından mahkeme başkanı, sanık Bora Kaplan'a savunma yapması için söz verdi.

Kaplan da dosya ve dijital materyallerin elinde olmadığını bu şartlarda savunma yapamayacağını belirterek, "Siz benim gördüğüm kadarıyla kararı vermişsiniz. Biz ne desek bir anlamı yok. Siz bizim haklarımızı kısıtlıyorsunuz. Ben asla susma hakkımı kullanmıyorum. Siz bana savunma hakkımı vermiyorsunuz." beyanında bulundu.

Kaplan'ın avukatları da mahkemeden süre talebinde bulunmalarına rağmen bu durumun dikkate alınmadığını, sanıklara zorla savunma yaptırılmaya çalışıldığını öne sürerek dosyayı incelemek için süre talebinde bulundu.

Mahkeme başkanı, dosyada müşteki sanık sıfatıyla yer alan, dönemin Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'e savunma yapması için söz verdi.

Çelik, kendisine ve birlikte çalıştığı ekibine, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü tarafından iftara atıldığını öne sürerek, şu beyanda bulundu:

"Mevcut dosyadaki suç örgütünün diğer örgütlerden farklı olduğunu gördük. Başsavcılar, savcılar ve hakimlerle işbirliği içinde olduklarına dair duyumlarımız oldu. Biz Cumhuriyet savcısının talimatlarına uyduk. Kolluk olarak görevimizi eksiksiz ve hukuka uygun şekilde yerine getirdik. Bize sataştılar ama devleti de temsil ettiğimiz için sinirlerimize hakim olmak durumundayız. Öyle bir örgüt ki yöneticilerinden biri avukat Cengiz Haliç. Örgütün lideri bence Bora Kaplan değil, daha büyükleri var."

Çelik, Sertçelik'in beyanlarında geçen emniyetteki "mülakat odası"nın dinlenme ve yemek yeme odası olduğunu, ne Sertçelik ne de başka birine fiziki müdahale edilemeyeceğini bu iddiaların tamamen "hayal ürünü" olduğunu savundu.

Cumhuriyet savcısının sorusu üzerine ise Çelik, Bora Kaplan'ın gözaltına alındığı ana dair görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşmadığını söyledi.

Mahkeme başkanının duruşmaya ara verileceğini bildirmesinin ardından sanıklar ile Murat Çelik'in avukatı arasında sözlü tartışma yaşandı. İzleyicilerin de olaya sözlü olarak müdahale etmesinin ardından sanık kısmından izleyicilerin oturduğu alana pet şişe fırlatıldı.

Aranın ardından Mahkeme başkanı, Çelik'e soru sormak istediklerini belirten sanıklar Serdar Sertçelik ve Bora Kaplan'a söz verdi.

Sertçelik'in Çelik'e soru yönelttiği esnada izleyicilerin arasında sözlü tartışma yaşandı. Mahkeme başkanı, izleyicileri salonun dışına çıkarttı.

Çelik, Kaplan ve Sertçelik'in sorularına cevap vermeyeceğini belirtti.

Duruşmaya yarın sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.