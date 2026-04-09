İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!

Halkbank ve VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamalara göre; yönetim kurulu başkanları, genel müdürler ve komite üyeleri seçildi. Halkbank'ta Meltem Taylan Aydın, VakıfBank'ta ise Mustafa Saydam yönetim kurulu başkanı oldu.

Halkbank ve VakıfBank'ın Olağan Genel Kurul toplantıları tamamlandı. Alınan kararlarla birlikte bankaların önümüzdeki dönemi yönetecek kadroları ve stratejik komiteleri şu şekilde şekillendi:

Halkbank'ta Yeni Yönetim Yapısı

Halkbank'ta yönetim kurulu başkanlığına Meltem Taylan Aydın getirilirken, genel müdürlük koltuğuna Recep Süleyman Özdil seçildi.

Üst Yönetim ve Kredi Komitesi

Yönetim Kurulu Başkanı: Meltem Taylan Aydın

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Şeref Aksaç

Genel Müdür: Recep Süleyman Özdil

Kredi Komitesi (Asil): Recep Süleyman Özdil, Şeref Aksaç, Mevlüt Uysal

Kredi Komitesi (Yedek): Sezai Uçarmak, Maksut Serim

Banka Komiteleri ve Bağımsız Üyeler

Denetim Komitesi: Maksut Serim (Başkan), Mevlüt Uysal

Kurumsal Yönetim Komitesi: Meltem Taylan Aydın (Başkan), Okay Memiş

Ücretlendirme Komitesi: Mevlüt Uysal (Başkan), Mihrimah Belma Sekmen

Sürdürülebilirlik Komitesi: Mihrimah Belma Sekmen (Başkan), Nuray Serdaroğlu Erbil

VakıfBank'ta Görev Dağılımı

VakıfBank'ın 72. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkanlar görevini korurken, genel müdürlük makamında isim değişikliğine gidildi ve Osman Arslan genel müdür olarak seçildi.

Üst Yönetim ve Kredi Komitesi

Yönetim Kurulu Başkanı: Mustafa Saydam

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Cemil Ragıp Ertem

Genel Müdür: Osman Arslan

Kredi Komitesi Üyeleri: Osman Arslan, Mustafa Saydam, Şahin Uğur, Adnan Ertem, Halil Çelik

Diğer Komiteler