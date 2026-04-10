Elektrikli otomobil devrimi: 400 bini aştı!

Türkiye'de otomobil tercihleri kökten değişiyor. Bir dönem "alternatif" olarak görülen elektrikli araçlar, artık pazarın ana aktörü konumuna yükseldi. Otomotiv pazarının genelinde bir daralma gözlemlenirken, elektrikli modellere olan talebin çift haneli rakamlarla büyümesi, tüketicinin yönünü tamamen yeni nesil mobiliteye çevirdiğini kanıtlıyor. Özellikle vergi avantajları ve düşük kullanım maliyetleri, bu dönüşümün en büyük yakıtı oldu.

Türkiye'de Elektrikli Otomobil Satışları ve Pazar Verileri

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan 2026 yılı ilk çeyrek verileri, sektördeki makas değişimini gözler önüne seriyor. Yılın ilk üç ayında toplam otomobil pazarı yüzde 5.86 oranında bir daralma yaşayarak 210 bin 688 adet seviyesinde kalırken, elektrikli otomobiller bu tabloyu tersine çevirdi. Elektrikli araç satışları, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30.8 artış göstererek 38 bin 28 adede ulaştı. Bu rakamlar, klasik içten yanmalı motorlara olan ilginin azaldığını, pazarın lokomotifinin artık "elektrik" olduğunu gösteriyor.

Trafikteki Elektrikli Araç Sayısı Kritik Eşiği Geçti

TÜİK verilerine göre, Şubat 2026 itibarıyla yollardaki elektrikli otomobil sayısı 395 bin 697 olarak kayıtlara geçmişti. Ancak Nisan ayının ilk haftasıyla birlikte yapılan yeni teslimatlar, bu sayının 400 bin sınırını aşmasını sağladı. Sadece otomobillerde değil, mikro mobilite alanında da ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Yılın ilk iki ayında elektrikli motosiklet satışları 23 bin 535 adede ulaşarak yüzde 18'lik bir büyüme kaydetti. Bu veriler, elektrifikasyonun sadece şehirler arası yolculuklarda değil, şehir içi ulaşımda da tabana yayıldığının en somut göstergesi.

Elektrikli Araçlarda ÖTV Avantajı ve Tercih Nedenleri

Tüketicilerin elektrikli araçlara yönelmesindeki en büyük etkenlerin başında maliyet disiplini geliyor. Mevcut sistemde uygulanan yüzde 25'lik ÖTV avantajı, bu araçları rekabetçi kılan en önemli unsurlardan biri. Akaryakıt fiyatlarındaki belirsizlik ve içten yanmalı motorların yüksek bakım maliyetleri, kullanıcıları daha öngörülebilir olan elektrikli çözümlere itiyor. Artık elektrikli otomobiller bir "merak unsuru" olmaktan çıkıp, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası ve ekonomik bir ulaşım tercihi haline gelmiş durumda.

Sırada Ticari Araçlarda Elektrikli Dönüşümü Var

Binek otomobil tarafındaki bu hızlı dönüşümün bir benzerinin ticari araç segmentinde de yaşanması bekleniyor. Şu an için kamyon, otobüs ve hafif ticari araçlarda elektrikli payı binek otomobillere göre geride kalsa da, Türkiye'nin dev üreticileri yatırımlarını bu yöne kaydırdı. Ford Otosan, MAN, Karsan ve Temsa gibi sanayi devlerinin elektrikli ticari araç üretim kapasitelerini artırmasıyla birlikte, filo müşterilerinin de bu değişime dahil olması öngörülüyor. Sektör temsilcileri, toplam sahip olma maliyetinin doğru anlatılması durumunda, ticari araç pazarında da kısa sürede benzer bir sıçrama yaşanacağını vurguluyor.