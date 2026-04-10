İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Motorine gelen dev indirimden sonra yarın zam bekleniyor
Motorine gelen dev indirimden sonra yarın zam bekleniyor
Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
İstanbul Valisi açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
İstanbul Valisi açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
Altında makas kapanıyor: İşte fiyatlar...
Altında makas kapanıyor: İşte fiyatlar...
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!
Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!
İçişleri'nden 18 il için uyarı: Doğu'da kar, Güney'de sağanak bekleniyor!
İçişleri'nden 18 il için uyarı: Doğu'da kar, Güney'de sağanak bekleniyor!
LGS sınavı başvuruları yarın sona eriyor
LGS sınavı başvuruları yarın sona eriyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonlarının kamuoyuna açık şekilde yürütülmesinin, İstanbul'daki kokain kullanımını yüzde 82 oranında azalttığı belirtiliyor. "Rezil olma" korkusunun, hukuki yaptırımlardan daha etkili bir caydırıcı mekanizmaya dönüştüğü vurgulanıyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 09:15, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 09:20
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı

Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele stratejisinde yaşanan değişim, madde kullanım oranlarına doğrudan yansımaya başladı. Özellikle toplumun yakından tanıdığı isimlerin dahil olduğu operasyonların medyaya yansıması, geçmişte "sessiz sedasız" ilerleyen hukuki süreçlerin aksine büyük bir toplumsal baskı oluşturuyor. Uzmanlar ve gözlemciler, operasyonların bu denli görünür olmasının, madde kullanımına yönelik talebi kırmada en önemli faktörlerden biri olduğunu ifade ediyor.

Geçmiş yıllarda uyuşturucu kullanımına yönelik yürütülen adli süreçler büyük oranda kamuoyunun gözünden uzak tutuluyordu. İfade verme, kan örneği tahlilleri ve kısa süreli cezaların gizli kalması, madde kullanıcılarının sosyal hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam etmelerine olanak sağlıyordu. Ancak yeni dönemde, gözaltı anlarının ve süreçlerin şeffaf bir şekilde paylaşılması, kişilerin toplum nezdindeki itibarını kaybetme korkusunu (sosyal stigma) ön plana çıkardı. Bu durumun, uyuşturucuya yönelimi engellemede adli cezalardan daha etkili olduğu savunuluyor.

İstanbul'da Kokain Talebi Yüzde 82 Oranında Azaldı

Resmi verilere ve saha analizlerine dayandırılan bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadelede izlenen sert ve görünür politika meyvelerini vermeye başladı. İstanbul genelinde kokain talebinin yüzde 82 gibi rekor bir seviyede gerilediği belirtiliyor. Türkiye tarihinde ilk kez bu kadar kapsamlı ve caydırıcılık odaklı bir mücadelenin yürütüldüğü vurgulanırken, talebin bu denli düşmesi arz zincirinin de kırılmasına yardımcı oluyor.

