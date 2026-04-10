Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

O avukata görevi kötüye kullanmaktan iddianame

İBB soruşturması kapsamında tutuklu şüpheliyle görüşmesinde "serbest bırakılma garantisi" verdiği iddia edilen avukat Mücahit Birinci hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 09:13, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 09:17
Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında, avukat Mücahit Birinci hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Birinci'nin tutuklu şüpheli Murat Kapki ile yaptığı görüşmede görevinin gereklerine aykırı davrandığı öne sürüldü.

"2 milyon dolar karşılığında serbest kalırsın" iddiası

İddianamede yer alan bilgilere göre, avukat Mücahit Birinci'nin, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Murat Kapki'nin vekilliğini üstlendikten sonra 31 Temmuz 2025 tarihinde ceza infaz kurumunda görüşme yaptığı belirtildi.

Savcılık, bu görüşmede Birinci'nin Kapki'ye gerçeğe aykırı ifade vermesini ve yanında getirdiği metni imzalamasını istediğini ileri sürdü. İddialara göre, söz konusu ifadenin imzalanması halinde 2 milyon dolar karşılığında serbest bırakılacağı yönünde garanti verildi.

2 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, avukat Mücahit Birinci hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca iddianamede, Birinci'nin avukatlık ruhsatının iptal edilmesi yönünde de talepte bulunuldu.

İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede şöyle denildi:

"Avukat Mücahit Birinci'nin; bu soruşturma kapsamında tutuklu bulunan müştekinin (Murat Kapki) vekilliğini üstlenmesi akabinde 31.07.2025 tarihinde ceza infaz kurumunda görüştüğü müştekiye, gerçeğe aykırı ifade vermesini ve yanında getirdiği ifadeyi imzalamasını isteyip, ifadeyi imzalaması halinde 2.000.000 Amerikan doları ücret karşılığında serbest bırakılacağına dair sözler söyleyip, garanti vermek suretiyle görevinin gereklerine aykırı hareket ettiği anlaşıldı."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber