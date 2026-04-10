Bolu'da kurban bağışı topladılar ama tek kurban kesmediler

Bolu'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve ekibinin vatandaşlardan kurban bağışı için para topladıkları ama tek bir kurban kesmedikleri iddia edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 09:34, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 09:36
Bolu'da kurban bağışı topladılar ama tek kurban kesmediler

Bolu Belediyesi'ne bağlı BOLSEV Vakfı'nın, geçtiğimiz bayramda "ihtiyaç sahiplerine ulaşacak" diyerek vatandaşlardan topladığı binlerce liralık kurban bağışıyla tek bir kurban bile kesmediği ortaya çıktı.

Bolu Belediye Başkanı ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Özcan ile BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Ali S.'ın tutuklu bulunduğu dosyada, vakıf yönetiminde yer alan L. ve A.Ö' de soruşturmanın odağındaki isimler arasında bulunuyor.

Haber7'nin haberine göre Bolu'da belediye bağlantılı BolSev Vakfı üzerinden yürütülen soruşturmada çarpıcı tespitler ortaya çıktı. 2025 yılında vatandaşlardan kurban kesimi için bağış alındığı ve vatandaştan bu amaçla para toplandığı belirlendi. Ancak müfettiş raporlarına göre vakıf kayıtlarında kurbanlık hayvan alımı ya da kesimine ilişkin tek bir işlem dahi yer almadı.

İLANLARDA 'KURBAN' DEDİLER, DOSYADA BAŞKA GERÇEK ÇIKTI

Vakfın sosyal medya paylaşımlarında vatandaşlara "Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" çağrısı yapılırken, soruşturma dosyasına giren ifadeler bağışların bu amaçla kullanılmadığını ortaya koydu. BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Ali S.z'ın ifadesinde, "Bağışı kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için topladık" şeklindeki savunması dikkat çekti.

Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BolSev) ile ilgili başlatılan incelemede 68 hisse için 884 bin TL para toplandı. Ancak vakıf kayıtlarında kurbanlık hayvan alımına ve kesimine dair herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edildi.

Aralarında Tanju Özcan, Ali ., A. Ö.ve L. B.'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkında cezai tablo ortaya çıktı. 36 mağdurun bulunduğu ve ceza talep edilmesi halinde şüphelilerin kişi başı 7 yıl hapis cezasıyla yargılanabileceği değerlendiriliyor.

