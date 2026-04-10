İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
LGS başvuruları için bugün son gün

8'inci sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran'da yapılacak. 23 Mart'ta başlayan başvuru süreci ise bugün sona erecek.

Haber Giriş : 10 Nisan 2026 09:50, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 09:51
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak. 23 Mart'ta başlayan sınav başvuru süreci bugün saat 23.59'da sona erecek.

LGS başvuruları e-Okul üzerinden yapılıyor. Başvurular, okul müdürlüklerince 13 Nisan'a kadar onaylanacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlükleri tarafından öğrencilere teslim edilecek.

Sınav iki oturumdan oluşacak

Sınav sayısal ve sözel iki oturumdan oluşacak ve öğrenciler 8'inci sınıf müfredatından sorumlu olacak.

Sözel oturumda 50 soru için 75 dakika,, sayısal oturumda ise 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

Bu yıl, iki oturum arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak.

Paketin içeriğinde kuru meyveli yulaf bar, üzüm, ceviz ve su olacak. Beslenme paketi, sınav başvurusunda velisi tarafından talep edilen öğrencilere verilecek.

Sonuçlar 10 Temmuz'da

Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Aynı gün tercihlere esas kontenjan tablosu da yayımlanacak.

Öğrenciler için tercih dönemi 13 Temmuz'da başlayacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

