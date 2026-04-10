5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar

Ticaret Bakanlığı 'nın günlerdir süren denetimleri, sebze ve meyve ürünlerindeki akıl almaz fiyatlandırmayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Sebze ve meyve fiyatlarına yönelik denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmaları, idari yaptırımlar için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk etti.

Fiyatlarda haksız değişimlerin yaşandığı ürünlerden biri de patates oldu.

5 LİRADAN ALIP 29 LİRADAN SATIŞ

Bakanlık, İzmir Ödemiş'teki halden 5 liraya satın alınan patatesin İzmir'de faaliyet gösteren bir firma tarafından 28 lira 99 kuruşa tüketiciye sunulduğunu tespit etti.

Patatesteki haksız fiyat artışlarından en çok üreticiler şikayetçi. Üreticiler, patatesi üretim maliyetlerinin çok altına satabildiklerini ve zararlarının her geçen gün arttığını vurguladı.

Üreticiler, maliyetlerinin 8-10 ifade arası olduğunu ancak depoda 5,5 liraya bile satamadıklarını dile getirip "Bu mal depoda 5,5 lira olup da İstanbul ve Ankara halinde üç katı fiyatına satıldığı için burada çiftçiler zor durumda." ifadelerini kullandı.

Patates, 3 kez el ve fiyat değiştirdikten sonra markette kilosu 33 liradan satışa çıkıyor.

96,6 MİLYON LİRA CEZA

Bakanlık, sebze ve meyve ticareti yapan işletmeler ile ulusal zincir marketlerden fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen 183 işletmeye 96,6 milyon lira para cezası uyguladı.