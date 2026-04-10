Kruvaziyer yolcu sayısında rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kruvaziyer yolcu sayısının martta 41 bin 39 ile son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 10:43, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 10:44
Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Denizcilik Genel Müdürlüğünce hazırlanan mart ayına ilişkin kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi.

Limanlara martta 26 kruvaziyer geminin uğradığına işaret eden Uraloğlu, "Kruvaziyer yolcu sayısında da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artış oldu. Mart 2026, 41 bin 39 yolcu ile mart ayları içerisinde son 16 yılın en yüksek kruvaziyer yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti. Limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısı yılın ilk çeyreğinde 56, kruvaziyer yolcu sayısı ise 93 bin 787 oldu." bilgisini paylaştı.

İstanbul limanları zirvede

Uraloğlu, martta İstanbul limanlarına 8 kruvaziyer gemiyle 13 bin 307 kruvaziyer yolcu, Kuşadası'na 7 kruvaziyer gemi 12 bin 191 yolcu, İzmir Alsancak limanına 5 kruvaziyer gemi 9 bin 723 yolcu ve diğer limanlara da 6 kruvaziyer gemi 5 bin 818 kruvaziyer yolcunun geldiğini ifade etti.

Limanlara ilişkin 3 aylık verileri de değerlendiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul limanları 2026'nın ilk 3 ayında, 18 kruvaziyer gemiyle en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. İstanbul limanlarını sırasıyla, 17 kruvaziyer gemiyle Kuşadası Limanı ve 13 kruvaziyer gemiyle İzmir Alsancak Limanı takip etti. Yolcu sıralamasında ise söz konusu dönemde İstanbul limanları 35 bin 800 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. İstanbul limanlarını sırasıyla 27 bin 467 yolcuyla İzmir Alsancak Limanı ve 22 bin 682 kruvaziyer yolcuyla Kuşadası Limanı takip etti."

