Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?

Trafikte yaşanan hakim-polis tartışması gündemdeki yerini korurken, eski vali Ulvi Saran konuyla ilgili hukuki çerçeveyi çizdi. Saran'a göre görev başındaki polis, sürücü kim olursa olsun kimlik sorabilir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 11:02, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 11:58
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?

Hafta içinde bir gazetede yer alan bir haberde,
- bir kadın sürücünün kullandığı araç trafikte sıkışıklığa yol açtığı,
- bunun üzerine görevde olduğu belirtilen komiserin megafonla sürücüyü uyardığı, daha sonra ekip aracıyla sürücünün yanına yaklaşan komiserin araç kullanırken sigara içildiği gerekçesiyle ikinci kez uyarıda bulunduğu,
- yaşanan tartışma sonrasında kadın sürücünün hakim olduğunu belirttiği ancak polisin talebi üzerine kimliğini gösteremediği,
- kadın hakimin talebi üzerine adliyeden bir savcının arandığı savcının, tartışma yaşanan sürücünün hakim olduğunu teyit ettiği,
- kadın hakimin daha sonra trafik polisinin görev yerini değiştirdiği,
iddia edilmişti.

Ancak haberde olayın nerede, hangi ilde yaşandığına bir bilgi verilmemişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları haberin 5N1K kuralına aykırı olduğunu, haberin nerede geçtiğine yer verilmediği için olayın hayal mahsulü olduğunu iddia etti.

Eski vali Ulvi Saran, haber hayal mahsulü olsa dahi, konuya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Saran, trafikte seyir halinde bulunan bir hakimin görevde sayılmayacağını, buna karşın denetim yapan polisin görev başında olduğunu belirterek, kimlik sorma yetkisine vurgu yaptı.

Trafikte hakim görevde sayılır mı?

Ulvi Saran'a göre, hakimler adliyede yargılama faaliyetini yürüttükleri sırada görev başında kabul ediliyor. Ancak mesai dışında ve trafikte seyir halindeyken bu durum geçerli değil.

Saran, "Trafikte aracıyla seyreden bir hakim, o anda görevini ifa etmemektedir" diyerek, bu durumda hakimin diğer vatandaşlarla aynı yükümlülüklere tabi olduğunu ifade etti.

Polis kimlik sorma yetkisine sahip mi?

Değerlendirmede en dikkat çeken başlıklardan biri de polisin yetkisi oldu. Saran, görev başındaki bir polis memurunun trafik ihlali tespit etmesi halinde, sürücünün kim olduğuna bakmaksızın işlem yapabileceğini belirtti.

Bu kapsamda; Polis, sürücüyü uyarabilir, Gerekli görürse işlem yapabilir, Kimlik ve belge talep edebilir.

Saran'a göre, "Kim olursa olsun kendisinden kimlik istenen kişi bu belgeyi ibraz etmek zorundadır."

Hakimlerin trafik cezası muafiyeti var mı?

Saran, yargı mensuplarına tanınan trafik cezası muafiyetiyle ilgili olarak şunlara dikkat çekti:
Uygulamada trafik polisi ihlal tutanağı düzenlenip yazıyla Adalet Bakanlığına bildiriyor. Hakimler bu cezaya itiraz edebiliyor. Ancak bu durum kimlik göstermeme hakkı anlamına gelmez

