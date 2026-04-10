'Programın üçüncü aşaması şokla başladı, süre uzayabilir'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran Savaşı'nın ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, savaşın yarattığı şokun farkında olduklarını belirterek, etkilerin ortadan kalkmasının zaman alacağını ifade etti.

Türkiye ekonomisinin dayanıklılığına vurgu yapan Şimşek, "Türkiye'nin dayanıklı olduğuna inanıyoruz, bunu geçen sene kanıtladık, bu sene de kanıtlayacağız" dedi. Ateşkesin devam etmemesi halinde birçok ülkede enerji arz güvenliği sorunu yaşanabileceğini dile getiren Şimşek, Türkiye'nin bölgeye enerji bağımlılığının düşük olduğunu söyledi.

Enerji tarafında Türkiye'nin görece avantajlı olduğuna işaret eden Şimşek, "Enerji anlamında o bölgeyle fazla bağlantımız olmadığı için daha dayanıklı olan bir ülke Türkiye. İran'dan doğal gaz ithalatımız boru hatlarıyla olduğundan neredeyse hiç etkilenmedik" ifadelerini kullandı.

Maliye politikasının gücünün altını çizen Şimşek, dayanıklılığın en önemli kaynağının geçmişe kıyasla daha sağlam bir mali yapı olduğunu belirtti. Bütçe açığının milli gelire oranla düşük seviyede olmasının Türkiye'ye manevra alanı sağladığını vurgulayan Şimşek, "İçinden geçtiğimiz sıkıntılı dönemi atlatabilecek miyiz asıl soru bu" değerlendirmesinde bulundu.