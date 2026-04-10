Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Türkiye'de artan gıda fiyatları ve fahiş fiyat tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tayyar, üreticiden tüketiciye uzanan zincirdeki maliyet artışlarına işaret ederek, sorunun yalnızca denetimlerle çözülemeyeceğini vurguladı.

Denetim vurgusu: "Sadece ceza kesmek yetmez"

Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında her gün işletmelere cezalar kesildiğini hatırlatan Tayyar, bu uygulamaların önemli ancak yetersiz olduğunu ifade etti. Piyasa kontrolünün yalnızca müfettiş, zabıta ve kolluk kuvvetleriyle sağlanamayacağını belirten Tayyar, bu yaklaşımın kalıcı çözüm üretmeyeceğini dile getirdi.

"Asıl sorun sistematik"

Tayyar, ürün fiyatlarının oluşumunda artık en düşük payın ürünün kendisine ait olduğunu belirterek, işçilik, nakliye, kira ve vergi gibi kalemlerin fiyatları katladığını söyledi. Bu nedenle sorunun temelinde yapısal bir problem bulunduğunu vurgulayan Tayyar, "Bataklığı kurutmadan fırsatçılarla mücadele edilemez" ifadelerini kullandı.

Hal Yasası çağrısı: "Aradaki mesafe kısaltılmalı"

Üretici ile tüketici arasındaki zincirin kısaltılması gerektiğine dikkat çeken Tayyar, Hal Yasası'nın çıkarılmamasını eleştirdi. Tarım ürünlerinde tarladan sofraya kadar geçen süreçte fiyatların katlandığını belirten Tayyar, "Tarlada 60 lira olan sarımsak 220 liraya satılıyorsa, burada sistem sorunu vardır" değerlendirmesinde bulundu.

Tekelleşme ve maliyet uyarısı

Zincir marketlerin piyasa üzerindeki etkisine de değinen Tayyar, tekelleşmenin önlenmemesi halinde kesilen cezaların caydırıcı olmayacağını ifade etti.

Çözüm önerisi: "Sistemi kur, maliyeti düşür"

Tayyar, değerlendirmesini şu sözlerle özetledi:

"Devlet piyasayla rekabet etmez, düzenler. Esas olan sistemi kurmak, maliyetleri düşürmek, rekabeti sağlamak ve etkin denetim yapmaktır. Alım gücü artmadan ve yapısal sorunlar çözülmeden fahiş fiyatlarla mücadele başarıya ulaşamaz."