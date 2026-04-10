Emniyet teşkilatından Anıtkabir'e "181. yıl" ziyareti

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 12:21, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 12:22
Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Demirtaş'ın çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Heyetle çekilen hatıra fotoğrafının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Demirtaş, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Demirtaş, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin Banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Mensubu olmaktan büyük bir onur duyduğum ve mazisine nice kahramanlık destanını sığdırmış, Türk Polis Teşkilatı'nın, 181'inci Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle, kahraman mesai arkadaşlarımla birlikte, saygıyla huzurunuzdayız. Emniyet Teşkilatımız, kurulduğu 1845'ten bu yana, yurdumuzun her bir köşesinde, huzur ve güvenliğin sağlanması için, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalışmayı sürdürmektedir. Suç ve suçluyla mücadelede üstün bir azim ve kararlılıkla görev yapmakta, milletimizin huzurunu tehdit eden her türlü suç odağına karşı, tavizsiz bir duruş sergilemektedir. Milletine adanmışlık ve vatan uğruna fedakarlık mirasını taşıyan ecdadımızın ferasetiyle, ülkemizin bütünlüğünü ve milletimizin birliğini, ebediyen muhafaza etmekte kararlıdır.

Gücünü kanunlardan, desteğini aziz milletimizden alan Türk Polis Teşkilatımız, gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda ve ilkelerinizin ışığında, istiklal ve istikbalimize kast eden, her türlü tehdide karşı, aynı azim ve inançla görevini ifa edecek; 'en büyük eserim' dediğiniz ve bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizi, ilelebet yaşatmak için, var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Her bir personelimizle birlikte, 181'inci kuruluş yıl dönümüne erişmenin gururunu yaşarken, başta zatı aliniz olmak üzere, İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cesareti, sadakati ve sarsılmaz vazife şuuruyla, milletimizin gurur kaynağı olan, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci Kuruluş Yıl Dönümü'nü, en içten dileklerimle kutluyorum. Ruhunuz şad olsun."

