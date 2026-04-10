İETT otobüsünden inen yolcuya motosiklet çarptı
Küçükçekmece'de İETT otobüsünden inen yolcuya motosiklet çarptı. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 14:06, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 16:09
Kaza, 3 Nisan Cuma günü Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. İETT şoförü durağa tam olarak yanaşmadan otobüsün kapılarını açtı.
İnen kadın yolcuya, otobüs ile kaldırım arasındaki boşluktan geçmek isteyen motosiklet çarptı.
Yolcu çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Yaşanan kazada kadın ve motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.