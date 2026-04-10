Kısa numara hizmetinden en fazla MHRS için yararlanıldı

Bakan Şimşek açıkladı: Yastık altında ne kadar altın var?
Bakan Şimşek açıkladı: Yastık altında ne kadar altın var?
Ders sırasında sınıf basıp öğretmeni tehdit eden veli gözaltında
Ders sırasında sınıf basıp öğretmeni tehdit eden veli gözaltında
Ustalık Telafi Programı üzerinden milyonluk vurgun: 46 şüpheliye işlem!
Ustalık Telafi Programı üzerinden milyonluk vurgun: 46 şüpheliye işlem!
Türkiye'de 5G abone sayısı 30 milyona ulaştı
Türkiye'de 5G abone sayısı 30 milyona ulaştı
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
Park yeri yüzünden tartıştığı emlakçıyı öldüren muhtara dava
Park yeri yüzünden tartıştığı emlakçıyı öldüren muhtara dava
Bakan Şimşek: EYT'ye rağmen bütçe açığını düşürdük
Bakan Şimşek: EYT'ye rağmen bütçe açığını düşürdük
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?
5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar
5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Motorine gelen dev indirimden sonra yarın zam bekleniyor
Motorine gelen dev indirimden sonra yarın zam bekleniyor
Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
İstanbul Valisi açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
İstanbul Valisi açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
Altında makas kapanıyor: İşte fiyatlar...
Altında makas kapanıyor: İşte fiyatlar...
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!
Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!
İçişleri'nden 18 il için uyarı: Doğu'da kar, Güney'de sağanak bekleniyor!
Kısa numara hizmetinden en fazla MHRS için yararlanıldı

Kısa numarası 182 olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), mobil ve sabit hatlardan geçen yıl en çok yararlanılan hizmet oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 14:11, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 14:12
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"na göre, geçen yılın 4. çeyreğinde MHRS'nin ardından kısa numaraları en fazla aranan kurumlar sıhhi imdat, elektrik arıza, polis imdat, alo zabıta-büyükşehir ve belediye iletişim merkezleri ile su arıza oldu.

Türkiye'nin 3 büyük mobil hat firmasının verileri açısından değerlendirildiğinde de Türk Telekom (TT Mobil), Vodafone ve Turkcell abonelerinin en çok aradığı kısa numara 182 olarak kayıtlara geçti.

TT Mobil kaynaklı aramalarda MHRS'yi 186 elektrik arıza, 112 sıhhi imdat, 153 alo zabıta/büyükşehir/belediye, 185 su arıza numaraları izledi.

Vodafone abonelerinin en fazla aradığı diğer kısa numaralar ise hastane randevu, elektrik arıza, sıhhi imdat, alo zabıta/büyükşehir/belediye ve Çalışma Hayatı İletişim Merkezi şeklinde sıralandı.

Turkcell kullanıcıları ise MHRS'nin dışında en fazla sıhhi imdat, elektrik arıza, su arıza ve alo zabıta/büyükşehir/belediye kısa numaralarını tuşladı.

En fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya oldu

Öte yandan, aynı dönemde TT Mobil, Vodafone ve Turkcell abonelerince 5,2 milyar kısa mesaj (SMS), 23,3 milyon multimedya mesaj (MMS) gönderildi.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde sabit şebekelerden en fazla trafik gönderilen 5 ülke arasında Almanya ilk sırayı aldı. Almanya'yı en fazla trafik gönderilen ülkeler arasında İngiltere, Hollanda, ABD ve İran takip etti.

Bununla birlikte en fazla trafik alınan ülkelerde de yine ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeyi Fransa, Hollanda, Bulgaristan ve Avusturya izledi.

Söz konusu dönemde mobil şebekelerden toplamda en fazla trafik gönderilen ülke Almanya, en fazla trafik alınan ülke ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kayıtlara geçti.

