Bakan Şimşek açıkladı: Yastık altında ne kadar altın var?
Bakan Şimşek açıkladı: Yastık altında ne kadar altın var?
Ders sırasında sınıf basıp öğretmeni tehdit eden veli gözaltında
Ders sırasında sınıf basıp öğretmeni tehdit eden veli gözaltında
Ustalık Telafi Programı üzerinden milyonluk vurgun: 46 şüpheliye işlem!
Ustalık Telafi Programı üzerinden milyonluk vurgun: 46 şüpheliye işlem!
Türkiye'de 5G abone sayısı 30 milyona ulaştı
Türkiye'de 5G abone sayısı 30 milyona ulaştı
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
Park yeri yüzünden tartıştığı emlakçıyı öldüren muhtara dava
Park yeri yüzünden tartıştığı emlakçıyı öldüren muhtara dava
Bakan Şimşek: EYT'ye rağmen bütçe açığını düşürdük
Bakan Şimşek: EYT'ye rağmen bütçe açığını düşürdük
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?
5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar
5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Motorine gelen dev indirimden sonra yarın zam bekleniyor
Motorine gelen dev indirimden sonra yarın zam bekleniyor
Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
İstanbul Valisi açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
İstanbul Valisi açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
Altında makas kapanıyor: İşte fiyatlar...
Altında makas kapanıyor: İşte fiyatlar...
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!
Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!
İçişleri'nden 18 il için uyarı: Doğu'da kar, Güney'de sağanak bekleniyor!
İçişleri'nden 18 il için uyarı: Doğu'da kar, Güney'de sağanak bekleniyor!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Park yeri yüzünden tartıştığı emlakçıyı öldüren muhtara dava

Bahçelievler'de park yeri nedeniyle tartıştığı emlakçı Şeref Yılmaz'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan mahalle muhtarı İbrahim Güzel hakkında müebbet ve 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 14:41, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 16:01
Yazdır

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Ocak 2025'te Bahçelievler'de sanık İbrahim Güzel (44) ve Şeref Yılmaz'ın (60) araç park meselesi nedeniyle tartıştıkları anlatıldı.

Tartışmanın kısa süre sonra kavgaya dönüştüğü aktarılan iddianamede, kavga sırasında sanık Güzel'in Yılmaz'a ve havaya silahıyla ateş ettiği kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık İbrahim Güzel, 6 senedir Bahçelievler'de Şirinevler Mahallesi muhtarı olarak görev yaptığını, muhtarlığın daha önce farklı bir yerde olduğunu, bir yıl önce ise şu an bulunduğu yere taşındığını belirtti.

Sanık Güzel, olay günü aracında bulunan eşi ve çocuklarıyla birlikte muhtarlığın önüne geldiğini, yol kenarına aracını park etmek istediğini aktardı. Aracını park edeceği yerin Şeref Yılmaz'ın emlak dükkanının hemen önü olduğunu kaydeden Güzel, park etmek için Yılmaz'ın yola koyduğu çiçeklerden bir tanesini kenara çektiğini anlattı.

Daha önceden samimiyeti olmayan Şeref Yılmaz'a aracını park edeceğini söylediğini ifade eden sanık Güzel, Yılmaz'ın kendisine küfür ettiğini, iş yerinden bıçak alarak üzerine koşmaya başladığını öne sürdü.

Güzel, Yılmaz'ın kendisini aracının arka kısmına doğru yasladığını, bir eliyle boğazını tuttuğunu, diğer elindeki bıçağı savurması sonucu gömleğinin ve içindeki atletinin yırtıldığını, karın kısmında kesiler meydana geldiğini savundu.

Yılmaz'ın kendisine karşı daha ağır bir eylem gerçekleştireceğini düşündüğünü belirten Güzel, bu nedenle belinde bulunan silahını çıkararak yere 4-5 el ateş ettiğini ve Yılmaz'ın kaldırımın üzerine doğru düştüğünü iddia etti.

Sanık Güzel, Yılmaz'ın omuz bölgesinden nasıl yaralandığını anlamadığını, sadece yere doğru ateş ettiğini, ilk saldırıyı gerçekleştirenin de Yılmaz'ın olduğunu ve kendisine defalarca bıçak savurduğunu öne sürdü.

Güzel, olayın ardından bölgede kalabalık oluştuğunu, insanların tepki göstereceğini ve saldırabileceklerini düşündüğü için muhtarlığın önünde de havaya doğru bir el ateş ettiğini anlattı.

İddianamede, adli muayene raporuna göre sanığın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralandığı, Adli Tıp Kurumu tarafından Yılmaz'ın kanında yapılan incelemede ise alkol bulunmadığı ancak uyuşturucu ve uyarıcı madde tespit edildiği kaydedildi.

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan otopsi raporuna göre, Şeref Yılmaz'ın ölüm nedeninin ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması sonucu meydana geldiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, bu kapsamda sanık Güzel'in üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan müebbet, "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan ise 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Güzel'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber