Dolandırıcılıkta kullanılan IBAN'ın sahibine hapis ve para cezası

Ağrı'da görülen "telefon dolandırıcılığı" davasında, mağdurun 774 bin lira gönderdiği IBAN'ın sahibine 5 yıl 10 ay hapis ve 1 milyon 666 bin 600 lira para cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 14:54, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 14:54
Ağrı'da yaşayan A.R.B. geçen yıl 17 Mart'ta, cep telefonunda kendisini "başkomiser" olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığını belirterek, şikayette bulundu.

Dilekçesinde, arayan kişinin, "kimlik bilgilerinin suç çetesinin eline geçtiğini ve banka hesaplarından yurt dışına para transferi yapıldığını" söylediğini belirten A.R.B, Mertcan Ç. adlı kişinin banka hesabına 774 bin lira gönderilmesini isteyen kişinin, açıklama bölümüne de "hayvan bedeli" yazılmasını istediğini kaydetti.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, paranın gönderildiği IBAN'ın sahibi Mertcan Ç'nin adresi tespit edilerek, şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında "dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açılan sanık Mertcan Ç, tutuklandı.

Ağrı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında sanık, banka hesabını, iş yerinden tanıdığı kişiler aracılığıyla üçüncü şahıslara verdiğini, bunun karşılığında kendisine para verileceğinin söylendiğini savundu.

"Arkadaş kurbanı oldum"

Dolandırıcılık kastıyla hareket etmediğini öne süren sanık, "Arkadaş kurbanı oldum... İki arkadaşım hesaplarında bloke olduğunu söyledi. Müşteki tarafından yatırılan parayı ben almadım. Hesaplarımı ve telefonumu vermem karşılığında herhangi bir menfaat sağlamadım, bana para vermediler. Zararı karşılama durumum yok, suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti ise kararında, kişiye özel banka hesap bilgilerinin hukuki bir gerekçe olmaksızın üçüncü kişilere kullandırılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti.

Sanığın çelişkili ve inkar yönlü savunmalarının kendisini olası cezadan kurtarmaya yönelik olduğu vurgulanan kararda, "Hesabın kullanımını bilerek başkasına terk eden sanık, bunun karşılığı bir menfaat temin etse ya da etmese dahi diğer failin eylemine doğrudan iştirak edeceği kanaatine varılmıştır. " değerlendirmesinde bulunuldu.

Mahkeme, "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığın, 5 yıl 10 ay hapis ile 1 milyon 666 bin 600 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

