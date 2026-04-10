61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?

ŞÜPHELİLERDEN BİRİSİNİN RUMUZU B.K.

İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bakanlık çok sayıda kişinin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Batuhan Karadeniz'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığı ve Türkiye'ye getirildiği belirtiliyordu. Eski futbolcu Karadeniz, yasadışı bahis soruşturmasında kritik isimlerden birisiydi.

Bakanlık, operasyon hakkında ayrıntılı bilgi verdi. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; şüphelilerin izni sürdürülürken ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak işbirliği yürütüldü.

Bakanlık, 61 suçlunun Türkiye'ye iadesinin gerçekleştirildiğini duyurarak "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede arananlar "F.A., T.A., T.Ç., H.M., Ç.İ., O.M., H.Ç., G.Ç., A.Y., Ş.K., H.A., R.C., D.N.N.Ç., V.S., A.D. ve S.Ç.) ile Ulusal Seviyede Arananlar (B.G., O.O.D., T.U., S.Y., A.L., M.K., F.A., Ş.A., E.İ., M.B., Y.D., İ.Y., E.A., U.U., H.A., V.K., C.B., O.K., E.D., F.G., A.R.U., A.B., R.G., Ö.M., M.K., İ.K., A.Y., K.K., K.A., H.İ., M.T., S.A., H.K., M.A.Ç., H.İ., Z.Y., U.Ö., A.Ç., Y.Ç., A.A., B.K., H.Y., M.A., A.K. ve İ.A" isimli şahıslar yakalandı.

7 ÜLKE VAR

En fazla iadenin Gürcistan'dan yapıldığı görüldü.

Buna göre Gürcistan'dan 8'i kırmızı bültenle, 42'si ulusal seviyede aranan toplam 50 kişi, Almanya'dan Kırmızı bültenle aranan 4 kişi, Yunanistan'dan 2'si kırmızı bültenle, biri ulusal seviyede aranan toplam 3 kişi, Polonya ve Portekiz'den Kırmızı bültenle aranan birer kişi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan'dan Ulusal seviyede aranan birer kişi yakalanarak Türk adaletine teslim edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI MEVCUT

Yakalanan suçluların; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, göçmen kaçakçılığı, dolandırıcılık, bilişim suçları, silahlı tehdit, yağma, insan ticareti, fuhşa aracılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve terör örgütü üyeliği gibi çok sayıda suçtan arama kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.