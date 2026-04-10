Ders sırasında sınıf basıp öğretmeni tehdit eden veli gözaltında

İlkadım ilçesindeki Mustafa Kemal İlkokulu'nda 6 Nisan Pazartesi günü meydana gelen olayda, bir çocuk annesi K.K. (28), sınıf öğretmeni Selma Yavuz Şenel'in ders anlattığı sırada sınıfa zorla girmek istedi. Olay sırasında sınıfta bulunan öğrencilerin korku yaşadığı, bazı öğrencilerin gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.

Öğretmeni tehdit edip, sınıf kapısını tekmeledi

Cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde velinin, "Benim çocuğumun sınıfını değiştireceksiniz. Şimdi girerim, bağıracağım, okulu da ayağa kaldıracağım. Diğer öğrenciler beni ilgilendirmiyor" sözleriyle sınıf kapısını tekmelediği görüldü. Çevredeki kişilerin müdahalesiyle veli güçlükle uzaklaştırıldı.

Savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına alındı

Olayın ardından yapılan şikayet üzerine gözaltına alınan K.K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Ancak savcılığın talimatı doğrultusunda yeniden gözaltına alınan veli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. İfadesinde sınıf içinde yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenilen K.K., savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.