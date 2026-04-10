Bakan Şimşek açıkladı: Yastık altında ne kadar altın var?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de vatandaşların yastık altında 640 milyar dolar birikimi olduğunun tahmin edildiğini belirterek, "Bir tahmine göre, vatandaşlarımızın yastık altındaki birikimi 640 milyar dolar civarı olduğu öngörülüyor. Bu sistemde olsa tabii sistemin kırılganlığı çok daha az olurdu" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 16:11, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 16:12
Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sakarya'da düzenlenen "Uluslararası Ekonomi Zirvesi"ne katıldı. İş ve ekonomi dünyasından çok sayıda önemli ismin yer aldığı programda konuşan Bakan Şimşek, küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye'nin makroekonomik hedefleri, yastık altı birikimler ve planlanan dev altyapı yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yastık altındaki 640 milyar dolarlık birikim"

Türkiye'nin uluslararası rezervler alanında önemli bir tampon inşa ettiğini ve bankacılık sektörünün yüzde 17 sermaye yeterlilik oranıyla son derece sağlıklı olduğunu belirten Şimşek, vatandaşın sisteme dahil olmayan birikimlerine de dikkat çekti.

Bakan Şimşek, "Ülkemizi yeniden güçlü bir şekilde konumlandırabileceğiz. Şokun başlangıcında uluslararası rezervler alanında önemli bir tampon inşa etmiştik. Rezervlerimiz oldukça yüksek bir düzeyde, bankacılık sektörü de sağlıklı. Sermaye yeterlilik oranı şu anda yüzde 17 civarında. Vatandaşlarımızın programa olan güveni tam. Bugün bir çalışma okudum. Bir tahmine göre, vatandaşlarımızın yastık altındaki birikim miktarı 640 milyar dolar civar olduğu öngörülüyor. Bu sistemde olsa tabii sistemin kırılganlığı çok daha az olurdu. Vatandaşımızın altına tarihi bir ilgisi var. Maalesef sistem dışında ciddi birikimler var ama talebin düşük olması makul. Temeller sağlam olduğu için ateşkesle birlikte risk primimiz tekrar hızlı bir şekilde düşüşe girdi" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber