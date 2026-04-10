Gayrimenkul satışlarında son 5 yılın en düşük rakamı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine göre, Türkiye genelinde gayrimenkul satışları 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,5 azalarak 628 bin 255 seviyesine geriledi ve son 5 yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 18:15, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 18:15
Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk çeyreğinde 2025'in aynı dönemine göre yüzde 9,5 azalarak 628 bin 255'e geriledi.

2025 yılına hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yıllık bazda yüzde 8,7 artışla 3,3 milyonu aşarak rekor kırmıştı.

Bu yıla düşüşle başlayan ülke genelindeki gayrimenkul satışları ocakta 204 bin 884, şubatta 222 bin 842, martta 200 bin 529 olarak gerçekleşti. En yüksek satış adedi şubatta görüldü.

Gayrimenkul satışları ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 azalarak 628 bin 255'e geriledi. Aynı dönemdeki satış adetleri geçen yıl 694 bin 628, 2024'te 641 bin 304, 2023'te 683 bin 399, 2022'de 670 bin 320, 2021'de ise 593 bin 272 olarak gerçekleşti. Böylece son 5 yılın en düşük rakamı görülmüş oldu.

Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri 168,1 milyar lirayı aştı

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 4 milyon 812 bin 931 işlem gerçekleştirildi. Bunun 628 binden fazlasını satış, 326 bine yakınını ipotek, yaklaşık 99 binini intikal, 41,7 binini düzeltme, 21,7 binini kamulaştırma, 14 binini ayırma, 9,4 binini bağış, 7,8 binini birleştirme, 5,7 binini taksim işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 3,6 milyonu aştı.

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 73,6 artarak 51 milyar 800 milyon 584 bin liraya yükseldi. Bunun 49 milyar lirası satış işlemlerinden geldi.

Ocak-mart dönemi rakamları

Ülke genelinde 2021-2026 yılları ocak-mart dönemleri dikkate alındığında satılan gayrimenkul adetleri şöyle:

Yıllar (ocak-mart) Satılan adedi
2026 628.255
2025 694.628
2024 641.304
2023 683.399
2022 670.320
2021 593.272

