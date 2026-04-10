MEB'den 'Kanka' hamlesi: Sınavlara hazırlıkta yapay zeka devrede!
MEB'den 'Kanka' hamlesi: Sınavlara hazırlıkta yapay zeka devrede!
Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!
Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!
Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!

Milli Eğitim Akademisi tarafından hazırlanan takvime göre, eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilen öğretmen adayları için birinci ders dönemi 13 Nisan'da başlayarak 26 Haziran'da sona erecek. Öğretmen adaylarının hazırlık eğitimi süreci toplam dört dönemden oluşacak; adaylar 21-27 Eylül tarihleri arasında ara tatil yaparken, tüm eğitim süreci 22 Şubat 2027'de tamamlanacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 19:47, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 19:47
Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!

Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında uygulanacak akademik takvim belli oldu.

Milli Eğitim Akademisi tarafından belirlenen takvime göre Akademi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilen öğretmen adaylarının birinci ders dönemi 13 Nisan'da başlayacak, 26 Haziran'da sona erecek. Eğitim ve uygulama merkezlerinde 6 Temmuz'da başlayacak ikinci dönem, 11 Eylül'de tamamlanacak.

21-27 Eylül'de ara tatil

Hazırlık eğitimine devam eden öğretmen adayları, 21-27 Eylül tarihleri arasında ara tatil yapacak. Akademide uygulama eğitimlerinin verileceği üçüncü dönem 28 Eylül'de başlayacak ve 4 Aralık'ta sona erecek.

Hazırlık eğitimi 22 Şubat 2027'de tamamlanacak

Hazırlık eğitiminin dördüncü döneminde ise dersler 7 Aralık'ta başlayacak. Öğretmen adaylarının eğitimleri 22 Şubat 2027'de tamamlanacak. Öğretmen adayları, uygulama dönemi dışındaki her eğitim döneminde ayrı ayrı ara sınav, dönem sonu sınavı ile ek sınava tabi tutulacak.

Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı Akademik Takvimine Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

