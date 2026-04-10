Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!
Milli Eğitim Akademisi tarafından hazırlanan takvime göre, eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilen öğretmen adayları için birinci ders dönemi 13 Nisan'da başlayarak 26 Haziran'da sona erecek. Öğretmen adaylarının hazırlık eğitimi süreci toplam dört dönemden oluşacak; adaylar 21-27 Eylül tarihleri arasında ara tatil yaparken, tüm eğitim süreci 22 Şubat 2027'de tamamlanacak.
Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında uygulanacak akademik
takvim belli oldu.
Milli Eğitim Akademisi tarafından belirlenen takvime göre Akademi bünyesinde
eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilen öğretmen adaylarının birinci ders
dönemi 13 Nisan'da başlayacak, 26 Haziran'da sona erecek. Eğitim ve uygulama
merkezlerinde 6 Temmuz'da başlayacak ikinci dönem, 11 Eylül'de tamamlanacak.
21-27 Eylül'de ara tatil
Hazırlık eğitimine devam eden öğretmen adayları, 21-27 Eylül tarihleri arasında
ara tatil yapacak. Akademide uygulama eğitimlerinin verileceği üçüncü dönem
28 Eylül'de başlayacak ve 4 Aralık'ta sona erecek.
Hazırlık eğitimi 22 Şubat 2027'de tamamlanacak
Hazırlık eğitiminin dördüncü döneminde ise dersler 7 Aralık'ta başlayacak.
Öğretmen adaylarının eğitimleri 22 Şubat 2027'de tamamlanacak. Öğretmen adayları,
uygulama dönemi dışındaki her eğitim döneminde ayrı ayrı ara sınav, dönem sonu
sınavı ile ek sınava tabi tutulacak.
Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı Akademik Takvimine Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.