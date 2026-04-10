Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Öğretmenleri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 20:05, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 20:06
Öğretmenleri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Kelkit-Erzincan karayolu Balkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeniyol 75. Yıl İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan Ali D. idaresindeki 29 M 0295 plakalı minibüs Kelkit ilçe merkezi istikametine ilerlerken karşı yönden gelen Nafiz A. idaresindeki 24 UA 043 plakalı Tofaş marka otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak Kelkit ve Erzincan'da bulunan hastanelere sevk edildi.

Kazada, öğretmenleri taşıyan serviste bulunan Hikmet Erhan B., Elif B., Özlem G., Neslihan B., Tuğba D. ve Enes Ç.'nin yanı sıra Sebahattin T. ve araç sürücüsü Ali D. yaralanırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobilde bulunan Ulvıyya Ç. (51) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan Nafiz A. ve Tunar İ.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

