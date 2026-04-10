Öğretmenleri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kelkit-Erzincan karayolu Balkaya köyü mevkiinde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre Yeniyol 75. Yıl İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerini
taşıyan Ali D. idaresindeki 29 M 0295 plakalı minibüs Kelkit ilçe merkezi istikametine
ilerlerken karşı yönden gelen Nafiz A. idaresindeki 24 UA 043 plakalı Tofaş
marka otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD
ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla bulundukları
yerden çıkarılarak Kelkit ve Erzincan'da bulunan hastanelere sevk edildi.
Kazada, öğretmenleri taşıyan serviste bulunan Hikmet Erhan B., Elif B., Özlem
G., Neslihan B., Tuğba D. ve Enes Ç.'nin yanı sıra Sebahattin T. ve araç sürücüsü
Ali D. yaralanırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobilde bulunan Ulvıyya Ç. (51) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan Nafiz A. ve Tunar İ.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.