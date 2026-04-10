Geometride yeni bir yaklaşım: MEB 'Sarılılar Teoremleri'ni değerlendirecek

Ana sayfaHaberler Eğitim

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan emekli matematik öğretmeni Kerim Sarılar'ın geliştirdiği ve geometrik bağıntılara dayanan "Sarılılar Teoremleri" başlıklı çalışması, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından incelemeye alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 20:12, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 20:11
Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan emekli matematik öğretmeni Kerim Sarılar'ın "Sarılılar Teoremleri" başlıklı çalışmasına ilişkin yaptığı başvuruya resmi cevap verdi. Bakanlık, söz konusu dilekçe ve eklerinin incelendiğini, görüş ve önerilerin eğitim alanında yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere kayıt altına alındığını bildirdi.

Bakanlık tarafından gönderilen yazıda, Sarılar'ın farklı tarihlerde ilettiği dilekçelere atıf yapılarak başvurunun detaylı şekilde incelendiği ifade edildi. Yazıda ayrıca, eğitim konularına gösterilen ilgi ve hassasiyet nedeniyle teşekkür edilerek, başvuru sahibine bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Sarılar'ın başvurusuna konu olan çalışmada, "Sarılılar Döngesi" olarak adlandırılan matematiksel bir sistemin, asal çember temelli üç ana eşitliğe dayandığı öne sürülüyor. Çalışmada alan oranı, yükseklik oranı ve yay oranı arasında kurulan ilişkiler üzerinden çeşitli teoremler tanımlanırken, bu teoremlerin çember, üçgen ve elips geometrisiyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Metinde yer alan teoremlerde; alan oranı ile çevre oranı arasındaki bağıntılar, çember yarıçapı üzerinden eksen uzunluğu hesaplamaları ve üçgenlerde açı, yükseklik ile oran ilişkileri matematiksel ifadelerle açıklanıyor. Ayrıca elips yapısının da benzer şekilde alan ve yükseklik oranlarına dayandırıldığı belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber