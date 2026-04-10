Bakan Bolat: Huzurun olmadığı yerde üretim de olmaz

İstanbul'da, Türk Polis Teşkilatının 181. yılı dolayısıyla "Polis Gecesi" etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 23:32, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 23:34
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Bakırköy'de bir otelde program düzenlendi.

Yeşilköy'de bulunan bir otelde gerçekleşen programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tüm Amiral Serkan Tezel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Aydın Dursun Özbek, askeri erkan, emniyet müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kuran-I Kerim Tilaveti ve protokol konuşmalarının ardından program Emniyet video gösterimi ile devam etti.

"Disiplinli ve etkin bir polis teşkilatı, ülkemizin ekonomik istikrar ve kalkınmasını da güvence altına almaktadırlar"

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Huzurun olmadığı yerde üretim de olmaz. Ekonomi de olmaz. Hayat da olmaz. Bu nedenle 81 vilayetimizde, 780 bin kilometre kare vatan toprağında görev yapan fedakar, kahraman polislerimiz ve askerlerimiz her zaman ülkemizin güvenliği için, vatandaşımızın huzur ve selameti için her alanda çarpışmaya, mücadele etmeye devam etmektedirler ve büyük bir sorumlulukla görevlerini yerine getirmektedirler. Ticaretin, yatırımın, üretim ve istihdamın güven içinde sürdürülebilmesi siz kahraman polislerimizin, fedakarlığı sayesinde mümkün olmaktadır. Doğal afetler ve çevresel krizler de olduğunda yine polislerimiz, halkımızın yanında yer almaktadırlar. Deprem, sel yangın gibi felaketlerde de olaylara ilk anda müdahale eden ve hayatın normale dönmesine destek olan kahraman Emniyet Teşkilatı'mızın değerli mensuplarıdır. Disiplinli ve etkin bir polis teşkilatı, sadece halkın huzurunu değil, ülkemizin ekonomik istikrar ve kalkınmasını da güvence altına almaktadırlar" diye konuştu.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a ve tüm polis mensuplarına teşekkür ettiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldan bu yana siyasi istikrar içinde ekonomik atılımlarla, büyük gelişmelerle huzur ve asayişini sağlayarak, terörle mücadelesini de başarılıyla sağlayarak güvenli ve huzurlu bir inşası için hep birlikte çalışıyoruz. Polisimiz, emniyetimiz de bu güvenin en sağlam dayanağıdır. Sözlerime son verirken her birinize görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Vatandaş olarak, hükümet olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle İstanbul'umuzun değerli Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a ve tüm polis mensuplarımıza kalbi teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Şanlı teşkilatımız 181 yaşında"

Programda konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Hep birlikte bu akşam burada teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak fetihle müjdelenen bu şehre hizmet etmek bizim için büyük bir onurdur. Bir İstanbullu olarak Necip Fazıl'ın dizeleriyle ifade etmek istiyorum. 'İstanbul benim canım. Vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul.' Üstadın ifadesi hepimizin ortak duygusudur. Bu kadim şehir, medeniyetlerin kalbi, tarihin ta kendisi, geleceğin emanetidir. Şanlı teşkilatımız 181 yaşında. 181 yıldır milletimize hizmette büyük fedakarlıklar gösteren teşkilatımızın simgesi üniformamız, adanmışlığın, sadakatin ve gerektiğinde şehadetin timsali olmuştur" dedi.

