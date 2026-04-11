Ana sayfaHaberler Eğitim

İLKSAN'da kritik değişiklik: Emekli yardımına faiz düzenlemesi geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle İLKSAN üyelerinin emekli yardımı hesaplamasında önemli değişikliğe gidildi. Sandıktan ayrıldıktan sonra bekleyenlere faiz avantajı getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Nisan 2026 00:12, Son Güncelleme : 11 Nisan 2026 00:15
Yazdır
İLKSAN'da kritik değişiklik: Emekli yardımına faiz düzenlemesi geldi

11 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Ana Statüsü'nün 18. maddesinde değişiklik yapıldı. Değişiklikle birlikte, en az 120 ay aidat ödeyip sandıktan ayrılan üyelerin emekli yardımı hesaplama yönteminde önemli yenilikler getirildi.

Emekli yardımına faiz uygulaması getirildi

Yeni düzenlemeye göre, sandık üyeliği sona eren ancak aidat iadesi almayarak emekliliği bekleyen kişiler için önemli bir avantaj sağlandı. Buna göre, bu kişiler emekli olduklarında alacakları emekli yardımı tutarına, sandıktan ayrıldıkları tarihten itibaren geçen süre için yasal faiz eklenecek.

Önceki uygulamada, üyeler yalnızca birikmiş aidatları ve son aidat tutarı üzerinden hesaplanan emekli yardımını alabiliyordu. Yeni düzenleme ile birlikte bu tutar artık faizle artırılacak.

Vefat eden üyelerin hakları genişletildi

Düzenleme sadece emekli olanları değil, vefat eden üyelerin yakınlarını da kapsıyor. Buna göre, aidat iadesi almadan emekliliği bekleyen bir üyenin vefat etmesi durumunda, kanuni varislerine ödenecek emekli yardımı da aynı şekilde faiz eklenerek hesaplanacak.

Emanet hesaplara da faiz işletilecek

Ana statüde yapılan bir diğer önemli değişiklik ise sandık emanet hesaplarında bekleyen alacaklara yönelik oldu. Sandık tarafından emanet hesaplara aktarılan emekli veya ölüm yardımı tutarlarına, hesapta beklediği süre boyunca yasal faiz uygulanacak.

Aidat iadesi seçeneği devam ediyor

Düzenlemeyle birlikte mevcut uygulamanın bir bölümü korunmaya devam etti. Buna göre, üyeler talep etmeleri halinde birikmiş aidatlarını yasal faiziyle birlikte geri alabilecek. Ancak bu durumda emekli yardımı alma hakları bulunmayacak.

Sistemde kalmayı teşvik eden düzenleme

Yapılan değişiklikle birlikte İLKSAN üyeleri için sandıkta kalmak daha avantajlı hale getirildi. Faiz uygulaması sayesinde, aidat iadesi almak yerine emekliliği bekleyen üyelerin daha yüksek tutarda ödeme almasının önü açıldı.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI ANASTATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1- 22/3/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünün 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olup herhangi bir nedenle üyeliği sona erenler bakımından aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Talep etmeleri halinde, birikmiş aidatları yasal faizi ile birlikte geri ödenir. Bu kişilere emekli yardımı ödenmez. Ancak bu kişiler, isterlerse Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olacakları tarihe kadar bekleyip emekli yardımı alabilirler.

b) Bu fıkranın (a) bendi hükümlerine göre aidat iadesi almayarak, Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olacakları tarihe kadar bekleyenlere veya bu süre içinde vefat edenlerin varislerine, Sandıktaki birikmiş aidatları ile son ödedikleri aidat tutarına göre hesaplanan emekli yardımı tutarı anapara kabul edilerek, sandıktan ayrıldıkları tarihten, emekli oldukları veya vefat ettikleri tarihe kadar geçen süre için 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre tahakkuk ettirilecek yasal faiz hesaplanarak, emekli yardımı tutarına ilave olunur.

c) Sandıkça resen tahakkuk ettirilip, kısmen veya tamamen Sandık emanet hesaplarına kaydedilen emekli yardımı veya ölüm yardımından kaynaklı üye alacaklarına, bahse konu yardım miktarından, emanet hesaba aktarılan kadar tutarı anapara kabul edilerek, bu meblağa emanet hesaba kaydedildiği tarihten, üyeye veya varislerine ödeme yapılan tarihe kadar geçecek süre için 3095 sayılı Kanuna göre tahakkuk ettirilecek yasal faiz hesaplanarak, anapara tutarına ilave olunur."

MADDE 2- Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Ana Statü hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber