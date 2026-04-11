İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oluyor
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis bulutunun içinde kaldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2026 07:34, Son Güncelleme : 11 Nisan 2026 07:41
Kentte sabahın erken saatlerinde Boğaz çevresinde yoğun sis tabakası oluştu. Görüş mesafesinin önemli ölçüde azalmasına neden olan sis, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü adeta görünmez hale getirdi.
Boğaz hattı boyunca etkisini sürdüren sis tabakası havadan da görüntülenirken, dev yapının tamamen sis altında kaldığı gözlendi.
Meteorolojik verilere göre, bölgede hakimiyetini koruyan sisin günün ilerleyen saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.