Motorine bugün zam geldi, Salı günü indirim var
Motorine bugün zam geldi, Salı günü indirim var
İlk kez oldu. Mason Derneğine kayyım atandı
İlk kez oldu. Mason Derneğine kayyım atandı
Akademisyenlere Zam Talebi Gündemde
Akademisyenlere Zam Talebi Gündemde
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı
Gümüşhane'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Gümüşhane'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Sigara yasağı genişliyor, cezalar ağırlaşıyor
Sigara yasağı genişliyor, cezalar ağırlaşıyor
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oluyor
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oluyor
Bolu Belediyesi soruşturmasında 4 tutuklama
Bolu Belediyesi soruşturmasında 4 tutuklama
Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturmada 9 tutuklama
Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturmada 9 tutuklama
Dolandırıcılıkta kullanılan IBAN'ın sahibine hapis ve para cezası
Dolandırıcılıkta kullanılan IBAN'ın sahibine hapis ve para cezası
MEB'den 'Kanka' hamlesi: Sınavlara hazırlıkta yapay zeka devrede!
MEB'den 'Kanka' hamlesi: Sınavlara hazırlıkta yapay zeka devrede!
Yüksek mahkemelerde bekleme süreleri düştü
Yüksek mahkemelerde bekleme süreleri düştü
Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!
Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!
Devlet hastanesine baskın: Raporları değiştiren 8 şüpheli gözaltında
Devlet hastanesine baskın: Raporları değiştiren 8 şüpheli gözaltında
Gayrimenkul satışlarında son 5 yılın en düşük rakamı
Gayrimenkul satışlarında son 5 yılın en düşük rakamı
Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
SGK'dan Buca Belediyesine 'bankamatik personeli' incelemesi
SGK'dan Buca Belediyesine 'bankamatik personeli' incelemesi
Sınıf basıp öğretmeni tehdit eden veli adli kontrolle serbest
Sınıf basıp öğretmeni tehdit eden veli adli kontrolle serbest
Bakan Şimşek açıkladı: Yastık altında ne kadar altın var?
Bakan Şimşek açıkladı: Yastık altında ne kadar altın var?
Ustalık Telafi Programı üzerinden milyonluk vurgun: 46 şüpheliye işlem!
Ustalık Telafi Programı üzerinden milyonluk vurgun: 46 şüpheliye işlem!
Türkiye'de 5G abone sayısı 30 milyona ulaştı
Türkiye'de 5G abone sayısı 30 milyona ulaştı
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
Park yeri yüzünden tartıştığı emlakçıyı öldüren muhtara dava
Park yeri yüzünden tartıştığı emlakçıyı öldüren muhtara dava
Bakan Şimşek: EYT'ye rağmen bütçe açığını düşürdük
Bakan Şimşek: EYT'ye rağmen bütçe açığını düşürdük
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?
5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar
5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2026 09:30, Son Güncelleme : 11 Nisan 2026 09:30
Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ülke genelinde kendilerini, yabancı kişiler adına çıkarılmış hatlar üzerinden kripto yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıtan şüphelilerin dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüphelilerin, müştekilere "MATRİX-5" isimli sahte şirkete ait uygulamayı indirttikleri, gelen paraları kripto hesaplarına aktardıkları, ardından kurdukları paravan altın şirketlerine ait banka hesaplarına havale ettikleri ve Kocaeli'nin Gebze ilçesi ile Şanlıurfa'daki kuyumculardan fiziki altın alarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Dosya kapsamında belirtilen yöntemle Kocaeli'deki iki müştekinin, şüphelilerin hesaplarına 7 milyon 115 bin 46 lira aktardığı belirlendi.

Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 zanlı yakalandı. Ayrıca elde edilen deliller doğrultusunda Şanlıurfa'da 1 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsurları ve çok sayıda materyal incelenerek işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber