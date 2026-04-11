Pakistan'daki barış görüşmelerinin saati belli oldu
Pakistan, ABD ve İran arasında yapılacak tarihi müzakereler için başkent İslamabad'da yoğun güvenlik önlemleri alarak birden fazla lokasyonu hazırladı. Görüşmelerin TSİ ile 13:00 civarında başlaması beklenirken; hazırlanan noktalar arasında Başbakanlık Konutu ve özel bir güvenlik tesisi de bulunuyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2026 10:20, Son Güncelleme : 11 Nisan 2026 10:21
ABD ve İran heyetleri, resmi görüşme öncesinde Pakistan Başbakanı Şerif ile ayrı ayrı görüşecek.