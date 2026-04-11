Milli Parklar uzmanlığı için tez ve şınav şartı

Motorine bugün zam geldi, Salı günü indirim var
Motorine bugün zam geldi, Salı günü indirim var
İlk kez oldu. Mason Derneğine kayyım atandı
İlk kez oldu. Mason Derneğine kayyım atandı
Akademisyenlere Zam Talebi Gündemde
Akademisyenlere Zam Talebi Gündemde
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı
Gümüşhane'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Gümüşhane'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Sigara yasağı genişliyor, cezalar ağırlaşıyor
Sigara yasağı genişliyor, cezalar ağırlaşıyor
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oluyor
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oluyor
Bolu Belediyesi soruşturmasında 4 tutuklama
Bolu Belediyesi soruşturmasında 4 tutuklama
Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturmada 9 tutuklama
Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturmada 9 tutuklama
Dolandırıcılıkta kullanılan IBAN'ın sahibine hapis ve para cezası
Dolandırıcılıkta kullanılan IBAN'ın sahibine hapis ve para cezası
MEB'den 'Kanka' hamlesi: Sınavlara hazırlıkta yapay zeka devrede!
MEB'den 'Kanka' hamlesi: Sınavlara hazırlıkta yapay zeka devrede!
Yüksek mahkemelerde bekleme süreleri düştü
Yüksek mahkemelerde bekleme süreleri düştü
Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!
Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!
Devlet hastanesine baskın: Raporları değiştiren 8 şüpheli gözaltında
Devlet hastanesine baskın: Raporları değiştiren 8 şüpheli gözaltında
Gayrimenkul satışlarında son 5 yılın en düşük rakamı
Gayrimenkul satışlarında son 5 yılın en düşük rakamı
Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
SGK'dan Buca Belediyesine 'bankamatik personeli' incelemesi
SGK'dan Buca Belediyesine 'bankamatik personeli' incelemesi
Sınıf basıp öğretmeni tehdit eden veli adli kontrolle serbest
Sınıf basıp öğretmeni tehdit eden veli adli kontrolle serbest
Bakan Şimşek açıkladı: Yastık altında ne kadar altın var?
Bakan Şimşek açıkladı: Yastık altında ne kadar altın var?
Ustalık Telafi Programı üzerinden milyonluk vurgun: 46 şüpheliye işlem!
Ustalık Telafi Programı üzerinden milyonluk vurgun: 46 şüpheliye işlem!
Türkiye'de 5G abone sayısı 30 milyona ulaştı
Türkiye'de 5G abone sayısı 30 milyona ulaştı
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
Park yeri yüzünden tartıştığı emlakçıyı öldüren muhtara dava
Park yeri yüzünden tartıştığı emlakçıyı öldüren muhtara dava
Bakan Şimşek: EYT'ye rağmen bütçe açığını düşürdük
Bakan Şimşek: EYT'ye rağmen bütçe açığını düşürdük
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?
5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar
5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Milli Parklar uzmanlığı için tez ve şınav şartı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uzmanlığı için sınav ve atama süreçlerinde düzenlenmeye gidildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2026 11:14, Son Güncelleme : 11 Nisan 2026 11:14
Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Uzmanlığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, doğa koruma ve milli parklar uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, yeterlik sınavları, doğa koruma ve milli parklar uzmanlığına atanmaları ile doğa koruma ve milli parklar uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumlulukları düzenlendi.

Buna göre, uzman yardımcıları, mesleğe yarışma sınavıyla alınacak. Yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre, Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Sınava girecek adayların 35 yaşını doldurmamış olması gerekecek.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi sonucunda, başarılı olan ve süresi içinde istenilen belgeleri Personel Dairesi Başkanlığına teslim eden adayların, ilgili mevzuat hükümlerine göre uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılacak. Uzmanlığa atanabilmek için yeterlik sürecine tabi tutulacak uzman yardımcılarının, yeterlik süreci tez savunması ve yeterlik sınavını geçmesi gerekecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber