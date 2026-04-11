Parkinson'un erken sinyali: Korku kaybı

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen, Doç. Dr. Üstel, hastalığının genellikle el titremesi ve hareketlerde yavaşlama gibi belirtilerle fark edildiğini belirtti.

Üstel, hastalığın aslında bu belirtilerden çok daha önce bazı ipuçları verdiğini aktararak, Parkinson'un ilerleyici bir sinir sistemi hastalığı olduğunu ve erken belirtilerin fark edilmesinin tanı süreci açısından büyük önem taşıdığını anlattı.

Koku alma duyusundaki azalmanın hastalığının erken belirtilerinden biri olabileceğini belirten Üstel, "Parkinson hastalığında beyinde dopamin üreten hücrelerin hasar görmesiyle birlikte hareketle ilgili belirtiler ortaya çıkar. Ancak bu belirtiler gelişmeden yıllar önce bazı erken bulgular görülebilir. Bunlardan biri de koku alma duyusunda azalma ya da kayıptır." ifadelerini kullandı.

Üstel, koku kaybının birçok farklı nedenle de ortaya çıkabileceğini vurgulayarak, özellikle uzun süre devam eden ve başka bir nedene bağlanamayan durumlarda dikkatli olunması gerektiğini aktardı.

Hastalığının toplumda çoğunlukla titremeyle ilişkilendirildiğini ancak bunun her hastada ilk belirti olmadığını belirten Üstel, "Hareketlerde yavaşlama, kaslarda sertlik, küçük adımlarla yürüme, denge sorunları gibi belirtiler de Parkinson hastalığının önemli bulguları arasında yer alır. Ancak hastalık gelişmeden yıllar önce koku kaybı, uyku bozuklukları, kabızlık ve bazı ruh hali değişiklikleri görülebilir." bilgisini paylaştı.

Parkinson hastalığında erken tanının tedavi sürecinde önemli avantajlar sağladığına dikkati çeken Üstel, düzenli takip ve uygun tedavilerle hastaların yaşam kalitesinin uzun yıllar korunabileceğini belirtti.

Üstel, "Koku kaybı tek başına Parkinson anlamına gelmez ancak uzun süre devam eden ve açıklanamayan bir koku alma sorunu varsa bir nöroloji uzmanına başvurmak faydalı olabilir. Erken değerlendirme, hastalığın ilerleyişini kontrol altına almak açısından önemlidir." değerlendirmesini yaptı.