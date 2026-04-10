Afet Yönetimi Alanında Doçentlik Krizi: Akademisyenlerden Yeni Bilim Dalı Talebi

Afet Yönetimi Anabilim Dalı doktora mezunları ile üniversitelerin farklı birimlerinde görev yapan akademik personeller, doçentlik başvuru süreçlerinde önemli bir sorunla karşı karşıya. Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen mevcut bilim ve sanat alanları arasında, afet yönetimine özgü bağımsız bir alanın bulunmaması, adayların farklı disiplinler altında başvuru yapmak zorunda kalmasına neden oluyor.

SINIRLI ANAHTAR KELİMELER MAĞDURİYETE YOL AÇIYOR

Mevcut sistemde doçent adayları, başvurularını farklı temel alanlarda yer alan ve afetle ilişkili anahtar kelimeler üzerinden gerçekleştirebiliyor. Ancak bu anahtar kelimelerin, afet yönetimi gibi çok disiplinli ve özgün bir alanı yeterince temsil etmediği ifade ediliyor. Akademik çalışmaların sınırlı anahtar kelimelerle değerlendirilmesinin, adaylar açısından mağduriyet oluşturabileceği vurgulanıyor.

Uzmanlar, mevcut bilim alanlarının afet yönetiminin yalnızca belirli yönlerini kapsadığını, bu durumun ise alanın bütüncül şekilde ele alınmasını zorlaştırdığını belirtiyor. Afet yönetimi alanında yapılan bilimsel çalışmaların doğru şekilde sınıflandırılamaması ve değerlendirilmesinin önünde engel teşkil ettiği kaydediliyor.

Bu kapsamda akademisyenler, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı'na "Afet Yönetimi" bilim alanının eklenmesini talep ediyor. Ayrıca "Acil durum yönetimi, acil yardım hizmetleri, afet eğitimi, afetlerde insani yardım, afetlerde sağlık hizmetleri yönetimi, sivil savunma ve korunma" gibi anahtar kelimelerin tanımlanması gerektiği ifade ediliyor. Alternatif olarak ise Sağlıkla İlgili Çok Disiplinli Bilimler kapsamına "Acil Yardım ve Afet Yönetimi" alanının dahil edilmesi öneriliyor.

Öte yandan Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunları, yalnızca akademik ilerlemede değil, istihdam ve görev tanımı konusunda da sorunlar yaşadıklarını dile getiriyor. 2020 yılından bu yana tamamlanamayan Sağlık Meslekleri Mevzuat Güncellemesi'nin, mezunların önündeki en büyük engellerden biri olduğu belirtiliyor. Mezunlar, sürecin bir an önce tamamlanmasını bekliyor.

ACİL AFET YÖNETİMİ MEZUNLARI MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYOR

Türkiye'nin afet riski yüksek bir ülke olması nedeniyle bu alana olan ilginin her geçen yıl arttığına dikkat çekiliyor. Türkiye genelinde yaklaşık 30 üniversitede Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü bulunurken, bölüm ilk mezunlarını 2010'lu yılların başında vermeye başladı. Bugüne kadar bu bölümlerden mezun olanların sayısının 10 ila 12 bin arasında olduğu tahmin ediliyor.

Acil Afet Yönetimi mezunları, sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi daha etkin kullanabilmek için akademik alanda daha fazla yer almak istediklerini belirterek, yetkili kurumların konuya ilişkin adım atmasını ve çözüm üretmesini bekliyor.