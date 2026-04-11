Yoklamadan kaçan milletvekilinin maaşı kesilecek

AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İç Tüzüğünde önemli değişiklikler öngören taslak çalışmasını büyük ölçüde tamamladı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre taslakta, yoklama talebine yeni kurallar getiriliyor.

SAYI 20'30'A ÇIKARILACAK

Yeni düzenlemeyle yoklama talebi için gereken milletvekili sayısı 20'den 30'a çıkarılacak. Ayrıca yoklama isteyen bu 30 milletvekilinin, yoklama süresi boyunca Genel Kurul'da bulunması zorunlu hale getirilecek.

YOKLAMADAN KAÇANIN MAAŞI KESİLECEK

Mevcut uygulamada, yoklama talep eden bazı milletvekillerinin yoklama sırasında salondan ayrılması, çalışmaların uzamasına sebep oluyordu. Yeni düzenlemeyle buna izin verilmeyecek.

Yapılacak değişiklikle, yoklama isteyen milletvekilleri yoklama tamamlanana kadar Genel Kurul salonunu terk edemeyecek. Yeni düzenlemeyle, yoklama talep edip ardından Genel Kurulu salonunu terk eden milletvekillerinin maaşlarında kesintiye gidilmesi planlanıyor.

Bu adımla, yoklama üzerinden yapılan geciktirme yöntemlerinin engellenmesi ve Meclis çalışmalarının hızlandırılması amaçlanıyor. Maaş kesintisinin, milletvekillerinin oturumlara düzenli katılımını teşvik etmesi, yasama süreçlerinin daha hızlı ve kesintisiz ilerlemesine katkı sağlaması bekleniyor.