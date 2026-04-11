Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi

Niğde Belediyesi, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve stratejik yatırımlarla mali yapısını tamamen düzeltti. Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in "Rakamlar yalan söylemez" diyerek paylaştığı veriler, bir belediyenin arsa satmadan, borç batağından çıkıp nasıl devasa bir bütçe fazlası verebileceğini kanıtladı. 2025 yılı projeksiyonunda borç yükünün neredeyse sıfırlanma noktasına gelmesi, yerel yönetimler için yeni bir başarı hikayesi olarak kayıtlara geçti.

Niğde Belediyesi'nin Mali Başarısının Sırrı Ne?

Pek çok belediyenin borç kriziyle boğuştuğu bir dönemde Niğde Belediyesi'nin 632 milyon lira bütçe fazlası vermesi dikkatleri üzerine çekti. Başkan Özdemir, bu başarının bir tesadüf olmadığını, "kiralama" yerine "öz sermaye" odaklı bir model benimsediklerini belirtti. Özellikle kiralık araç dönemine son verilmesi ve enerji maliyetlerinin minimize edilmesi, belediyenin kasasında devasa bir kaynağın kalmasını sağladı.

Kiralık Araç Dönemi Bitti: 120 Araç Satın Alındı

Niğde Belediyesi'nin gider kalemlerini azaltmak için attığı en büyük adımlardan biri, kiralama sistemini tamamen terk etmek oldu. Kamyonlardan çöp arabalarına kadar tüm kiralık araç sözleşmeleri iptal edilerek belediye bünyesine 120 adet yeni araç satın alındı. Bu hamle, her ay ödenen milyonlarca liralık kira giderinin yatırıma dönüşmesini sağladı.

Rakamlar Yalan Söylemez 📉🚀



Göreve geldiğimiz günden bu yana, Niğde'nin her kuruşunu titizlikle yönettik 😎



2019'da bütçemizin %90'ına dayanan borç yükünü, 2025 itibarıyla %5,38'e kadar düşürdük



Emrah Özdemir (@baskanozdemirr) April 7, 2026

GES ve Hidrojen Sistemleriyle Enerji Maliyeti Sıfırlandı

Belediyenin en büyük harcama kalemlerinden biri olan enerji tüketimi, kurulan yenilikçi sistemlerle ortadan kaldırıldı. Güneş Enerji Santralleri (GES) ve dünyada yeni gelişen Hidrojen sistemlerini hayata geçiren Niğde Belediyesi, kendi enerjisini üreterek fatura yükünden tamamen kurtuldu. Üretilen enerji sayesinde elde edilen tasarruf, şehrin altyapı ve sosyal donatı alanlarına aktarıldı.

Taş Ocağı ve Beton Santraliyle Giderler Minimize Edildi

Belediyenin inşaat ve yol çalışmalarındaki maliyetlerini düşürmek amacıyla kendi taş ocağı ve beton santrali inşa edildi. Piyasa fiyatlarının çok altında maliyetle malzeme üreten belediye, böylece en büyük gider kalemlerinden biri olan altyapı malzemesi tedariğini kendi öz kaynaklarıyla çözmüş oldu. Bu stratejik yatırım, belediyenin dışa bağımlılığını bitirdi.

SGK ve Vergi Borçları Temizlendi, Faiz Yükü Kalktı

Başkan Emrah Özdemir, mali disiplinin sadece tasarrufla değil, doğru ödeme planıyla sağlandığını vurguladı. SGK borçları dahil tüm ödemelerin zamanında yapıldığı Niğde Belediyesi'nde, gecikme faizleri ve vergi cezaları tarihe karıştı. 2019'da bütçenin %90'ına dayanan borç yükünün 2025'te %5,38'e düşmesi, bu istikrarlı mali politikanın en net sonucu olarak gösterildi.