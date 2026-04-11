Emniyet yeni hava araçlarıyla gökyüzündeki gücüne güç katacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Daire Başkanlığı, pazartesi günü düzenlenecek törenle yerli imkanlarla üretilen 1 AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), 1 ATAK taarruz helikopteri ve 1 T-70 genel maksat helikopterini envanterine katacak.

EGM'nin gelişmiş İHA sayısı 30'a ulaşacak

Havacılık Daire Başkanlığı, envanterine ekleyeceği AKSUNGUR ile güvenlik operasyonlarında kapasitesini artıracak. 48 saat havada kalabilen ve milli uydular üzerinden haberleşme imkanı sunan AKSUNGUR'la EGM bünyesindeki gelişmiş İHA sayısı 30'a ulaşacak.

Törende teslim alınacak ATAK ve T-70'le teşkilatın helikopter filosundaki yerlilik oranı da yükselecek. Daha önce teslim alınan ATAK ve T-70 helikopterine eklenen yeni araçlarla, EGM'nin operasyonel sahadaki hava gücü artacak.

18 GÖKBEY ve 2 AKSUNGUR daha envantere girecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen projeler kapsamında 2026 ve 2027'de 18 GÖKBEY helikopteri ile 2 AKSUNGUR İHA'nın daha envantere girmesi planlanıyor. 18 GÖKBEY'in teslimi ile Havacılık Daire Başkanlığının helikopter envanterindeki yerlilik oranının yüzde 58'e ulaşması hedefleniyor.

Teslimat törenine, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun katılması bekleniyor.